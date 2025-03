Pallavolo, il Panificio Pesce continua la sua corsa verso la Serie B2: Rossano battuto in casa per 3 a 0

Altra vittoria per il Panificio Pesce Todosport, che espugna con un secco tre a zero l’ostico campo da gioco di Rossano, con una prestazione perentoria e autoritaria. Era tutto ciò che chiedeva il coach Iurlaro alle sue ragazze, in modo da poter fare capire a tutte le altre pretendenti che il Panificio Pesce non mollerà di un solo millimetro in questa corsa verso la serie B2. Il cammino è ancora molto lungo e pieno di insidie ma la squadra vibonese sembra essere sempre di più in crescita, man mano che passano le giornate. La gara di Rossano non è stata semplice da affrontare, dal momento in cui la squadra di casa ha sempre giocato alla grande contro qualsiasi tipo di avversaria. Per questo motivo la partita era stata preparata bene e le attrici principali scese in campo hanno dato il loro meglio.

Nel primo set il Panificio Pesce è partito davvero molto bene ed è subito andato avanti nel punteggio. Non ha mai sofferto e per Rossano è stata subito notte fonda. Il set si è chiuso con il punteggio di secidi a venticinque. Nel secondo parziale, dopo un inizio equilibrato, le vibonesi hanno staccato Rossano che però sul finale del set ha avuto un sussulto e ha cercato di recuperare, ma nel momento più importante è arrivata la palla che ha chiuso il parziale sul ventitre a venticinque. Nulla è mutato nell’ultimo set che il Panificio Pesce ha condotto sempre sino a portarsi sul tre a zero e a incamerare altri tre punti che rafforzano la classifica.

Il tabellino

Pallavolo Rossano 0 – Panificio Pesce 3

Progressione set: 16/25 – 23/25 – 17/25

Pallavolo Rossano: Domanico, Falcone (L1), Genova, Greco A, Greco C, Novello, Pereira, Ruffo, Scorpaniti (L2), Sommario, Speranza,

Panificio Biscottificio Pesce Todosport: La Vecchia, Canzoneri, Lopez, Bregni, Biankina, Angilletta, Okoma, Dodaro ( L1), Barbuto A, Montalbano, Carpinelli I, Lo Bianco (L2)

Arbitro: Rosario Ruggero e Fedele Battipede