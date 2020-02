Vibonese, Nicolas Bubas verso quota 100 in maglia rossoblù

Cifra tonda in arrivo per il centravanti relativamente alle presenze in campionato

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Anche per lui è arrivato il tempo di far parte del club dei centenari. Qualora dovesse scendere in campo domenica prossima contro la Viterbese, Nicolas Bubas festeggerebbe la presenza numero 100 in campionato con la maglia della Vibonese. Il centravanti arrivato a Vibo nel gennaio del 2017, con la squadra ultima in classifica nel suo primo torneo di terza serie nazionale, debutta con la maglia rossoblù il 18 febbraio, nella sfortunata gara casalinga contro la Juve Stabia.



A undici minuti dalla fine prende il posto di Silvestri nel tentativo di rimediare al gol dei campani arrivato qualche istante prima. Quasi un mese dopo, il 12 marzo, ecco la prima rete in maglia rossoblù: la Vibonese batte per 2-0 la Virtus Francavilla ed è proprio il centravanti italo argentino a siglare il vantaggio per la squadra di Campilongo. In quella stagione 13 presenze e 2 reti per Bubas.



Arriverà la retrocessione, a cui farà seguito il campionato di Serie D vinto allo spareggio con il Troina, con Bubas fra i cinque rigoristi andati a segno nel palpitante match del Granillo. In campionato per l’attaccante 32 gare e 15 gol. Nella passata stagione di nuovo Serie C per un totale di 33 presenze e 6 reti all’attivo. Nel torneo attuale siamo arrivati a quota 21 partite e 8 gol. Bubas ha rappresentato la sorpresa più interessante di inizio stagione a suon di reti e di brillanti prestazioni.



Poi si è inceppato. E non segna da tre mesi. Magari contro la Viterbese proverà a festeggiare a dovere la ricorrenza in arrivo. I numeri della sua avventura in rossoblù parlano finora di 99 gare di campionato accompagnate da 31 reti. È entrato in campo a gara in corso in 13 circostanze mentre sono state 52 le volte in cui è stato sostituito. Quindi ecco 12 ammonizioni, 4 espulsioni e un totale di 7 giornate di squalifica. E adesso ecco la quota 100 in arrivo con la maglia rossoblù. Il club dei centenari apre le sue porte a Nicolas Bubas