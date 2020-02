Appuntamento alle 21 sul canale 199 Il Vibonese Tv. Tra amarcord ed emozioni, un pezzo di storia recente della Vibonese calcio

Una puntata dalle grandi emozioni quella in programma stasera sul Canale 199 Il Vibonese Tv. Ospiti in studio gli allenatori Fortunato D’Amico e Lorenzo Baroni, entrambi con trascorsi nella Vibonese. Un tuffo nel passato per ricordare le rispettive esperienze vissute con la maglia rossoblù. Guarda la puntata stasera alle 21 sul Canale 199 Il Vibonese Tv e in streaming su www.ilvibonese.it