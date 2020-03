Vibo calcio a 5: sfuma il sogno della Juniores, prima squadra sconfitta in trasferta

La formazione giovanile cede al Nausicaa nella finale play off. In C1 nulla da fare contro il Casali che passa per 6-0

Dopo i risultati positivi, arriva la sconfitta in trasferta contro il Casali (6-0). Vibo si arrende alla vincitrice della Coppa Italia Calabria, nonché squadra in corsa per la promozione, ma senza nemmeno provarci. Una gara nettamente giocata al di sotto delle proprie capacità. Ma i rossoblù guardano già al prossimo turno. Sabato infatti saranno impegnati in un’altra gara importante contro un avversario altrettanto insidioso, valida per la ventiduesima giornata di campionato. A domicilio arriva il Polistena. Bestia nera di questo campionato. Vibo proverà ad invertire la rotta.



Per la Juniores invece si chiude la stagione 2019-2020. Il sogno delle fasi finali si infrange sul muro del Nausicaa che, con un pari (4-4) strappato ai tempi supplementari nella finale play off, passa il turno grazie al miglior piazzamento in classifica. Rimane certo l’amaro in bocca ma senza rimpianti. Quello della Juniores è stato infatti un percorso di crescita da settembre a marzo. Dalla prima, all’ultima partita. La soddisfazione più grande per il responsabile del Settore Giovanile, Giovanni Di Si e per il “mister” Salvatore Marchio, è certamente quello di avere 5 giocatori in pianta stabile con la prima squadra. Risultato di un ottimo lavoro svolto in questi mesi. Ora si guarda al futuro. (Ufficio stampa Vibo calcio a 5)