Pianeta Rossoblù con Alex Redolfi, difensore di proprietà dell’Atalanta

Appuntamento questa sera alle 21 con la trasmissione dedicata alla Vibonese e al campionato di Serie C

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Si è fatto subito apprezzare per il carattere gioviale e sincero e per le prestazioni offerte sul campo. Alex Redolfi, difensore della Vibonese, si racconta a Pianeta Rossoblù, partendo dalle sue esperienze nel Settore giovanile dell’Atalanta. A Bergamo tanti anni nel vivaio più valido d’Italia per poi iniziare la sua avventura nel calcio dei “grandi” in Serie C e in Serie B. Guarda la puntata stasera alle 21 sul Canale 199 Il Vibonese Tv e in streaming su www.ilvibonese.it