Zeus Sport vestirà la Tonno Callipo per i prossimi due anni: siglato l’accordo

La società campana è il nuovo sponsor tecnico dei giallorossi. Il vice presidente del club: «Sulle prossime divise una sorpresa per i tifosi»

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Tonno Callipo e Zeus Sport insieme per i prossimi due anni. Il team calabrese che milita in Superlega, il campionato di pallavolo più prestigioso al mondo, e l’azienda campana specializzata nella produzione e distribuzione di abbigliamento tecnico hanno stipulato un accordo biennale sostenuto da una solida corrispondenza di idee su cui si è intavolata, fin dalle prime battute, una proficua trattativa.

Informazione pubblicitaria

Il materiale sportivo della prima squadra e del settore giovanile del Club giallorosso sarà marchiato Zeus Sport, un brand che gode di un elevato standard di qualità e che ha già affiancato diverse realtà sportive sia a livello nazionale che internazionale spaziando dal calcio al basket e all’hockey (FC Crotone, FC Bari, Frosinone Calcio, Spagna Volley, Australia Volley e Italia Hockey).

A partire dalla stagione agonistica 2020-2021 il cammino dell’azienda con sede a Torre Annunziata e fondata nel 1999 da un team di giovani intraprendenti e ambiziosi incrocia, per la prima volta, quello della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia con l’obiettivo di raggiungere insieme importanti traguardi dentro e fuori il perimetro del campo di gioco, veicolando valori quali lealtà, agonismo, fair play, rispetto e passione.

A sugellare la nuova sponsorship arrivano le parole del vicepresidente del club giallorosso, Filippo Maria Callipo: «Innanzitutto vorrei ringraziare Zeus Sport e l’amico Salvatore Cirillo per aver fortemente voluto questa collaborazione. Saranno sicuramente due anni entusiasmanti, dentro e fuori dal campo. La creatività e l’intraprendenza di Zeus Sport daranno al look della nostra squadra un tocco di originalità. Tanta creatività ma tenendo sempre ben presente la nostra storia: infatti, per celebrare il nostro ventesimo anno in Serie A, con i grafici dell’azienda campana abbiamo intrapreso un interessantissimo percorso di rivisitazione delle divise da gioco. Non aggiungo altro per non rovinare la sorpresa ai nostri tifosi».

L’entusiasmo è reciproco, come testimoniano le parole dell’amministratore delegato della Zeus, Salvatore Cirillo: «Abbiamo la consapevolezza di affidare il brand ad una squadra che rappresenterà al meglio caratteristiche come ambizione e spirito di gruppo che sono i valori fondanti della nostra azienda. Questo accordo vuole significare, per noi di Zeus, un nuovo importante tassello per la sempre maggiore espansione verso il mondo della pallavolo, attraverso la sponsorizzazione di uno dei più prestigiosi club del panorama italiano del volley».

Ad aver intrapreso un percorso comune sono due realtà del Sud che nell’ultimo ventennio hanno conosciuto un’importante affermazione, ciascuna nel proprio ambito. Ora entrambe pronte a vivere, fianco a fianco, una nuova e stimolante avventura.