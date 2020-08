Superlega, ufficializzato il calendario: avvio di fuoco per Vibo

La Tonno Callipo Calabria taglierà il nastro della ventesima presenza consecutiva in massima categoria con la trasferta di Perugia. Nella seconda giornata arriva Modena

Ufficializzato questa mattina il calendario del 76° campionato di Serie A1 SuperLega Credem Banca (stagione 2020-21) con la pubblicazione sul sito internet della Lega Pallavolo (con l’indicazione che date ed orari potranno essere variati). Quello della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà un debutto esterno. Gli uomini di coach Baldovin inizieranno la loro corsa in trasferta domenica 27 settembre a Perugia. Il primo impegno tra le mura amiche del PalaMaiata è invece programmato per il 4 ottobre con Modena per poi affrontare due trasferte consecutive a Milano e Padova.



La quarta giornata sarà la prima volta da avversario del tecnico Baldovin contro Padova dove, prima di approdare a Vibo, era rimasto in panchina per sette anni consecutivi. Seguirà un mese di ottobre denso e ricco di appuntamenti in cui la Callipo incontrerà le squadre in lotta per gli stessi obiettivi come Verona, Ravenna, Piacenza e Monza. Un San Valentino di passione chiuderà la stagione regolare con l’incontro casalingo contro Civitanova.

«Si preannuncia un campionato molto impegnativo e da affrontare tutto d’un fiato. Il programma ci permetterà di esprimerci al meglio e di ritornare a vivere le emozioni vere della pallavolo. La speranza è di poter avere il nostro pubblico sugli spalti del palazzetto per la prima partita casalinga che sarà contro Modena in modo da regalare un bello spettacolo sportivo alla nostra città» commenta il vicepresidente Filippo Maria Callipo.

Le peculiarità del calendario 2020-2021: la regular season si svilupperà in poco meno di cinque mesi, fra il 27 settembre ed il 14 febbraio (data dell’ultima giornata). Due i turni infrasettimanali, entrambi ad ottobre: mercoledì 7 e mercoledì 14 ottobre. Nessuna pausa tra il girone d’andata e quello di ritorno. Nessuna gara in programma nella giornata festiva del 26 dicembre.

Il campionato della Tonno Callipo potrebbe far registrare una sosta fra il 3 e 17 gennaio per lasciare spazio alle Qualificazioni agli Europei, qualora la Croazia dovesse convocare l’opposto Dirlic; in quel caso i giallorossi calabresi per recuperare e/o anticipare le tre partite non disputate nelle date a disposizione tra dicembre e gennaio.

Accesso ai play off: Accederanno ai Play Off Scudetto le prime otto classificate al termine della regular season, che si affronteranno nei quarti di finale che, come semifinali e finali, prevedranno lo svolgimento di cinque partite. Prenderanno il via domenica 21 febbraio con gara 1 dei quarti di finale e si concluderanno domenica 25 aprile (data eventuale di gara 5).

Ecco nel dettaglio il cammino che attenderà in regular season la squadra calabrese:

1a Giornata (Andata: 27-09-2020 | Ritorno: 29-11-2020): Sir Safety Conad Perugia – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2a Giornata (Andata: 04-10-2020 | Ritorno: 06-12-2020): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Leo Shoes Modena

3a Giornata (Andata: 07-10-2020 | Ritorno: 13-12-2020): Allianz Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

4a Giornata (Andata: 11-10-2020 | Ritorno: 20-12-2020): Pallavolo Padova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

5a Giornata (Andata: 14-10-2020 | Ritorno: 27-12-2020): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – NBV Verona

6a Giornata (Andata: 18-10-2020 | Ritorno: 03-01-2021): Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

7a Giornata (Andata: 25-12-2020 | Ritorno: 10-01-2021): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

8a Giornata (Andata: 01-11-2020 | Ritorno: 17-01-2021): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Vero Volley Monza

9a Giornata (Andata: 08-11-2020 | Ritorno: 24-01-2021): Itas Trentino – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

10a Giornata (Andata: 15-11-2020 | Ritorno: 07-02-2021): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Cisterna

11a Giornata (Andata: 22-11-2020 | Ritorno: 14-02-2021): Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia