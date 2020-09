Coppa Italia, esordio interno per la Tonno Callipo contro Milano – Video

I giallorossi tornano dopo sei mesi al PalaMaiata per la seconda giornata degli ottavi di finale nella competizione tricolore. Il francese Chinenyeze: «Abbiamo voglia di riscatto»

Si torna in campo anche al palazzetto dello sport di località Maiata a Vibo Valentia dove domani, sabato 19 settembre alle 18, si giocherà la sfida tra la Tonno Callipo Calabria e l’Allianz Powervolley Milano valida per la seconda giornata del girone A degli ottavi di finale di Coppa Italia. Un ritorno del volley giocato in città – anche se in versione inedita senza pubblico sugli spalti – dopo una pausa di sei mesi a causa della pandemia che ha bruscamente interrotto il Campionato di Superlega. L’ultima volta dei giallorossi in casa risale al 21 febbraio scorso. Ora Vibo va in cerca del riscatto dopo la sconfitta nel primo turno contro Monza, in una gara da dentro o fuori che ne sancirà il suo destino in questo antipasto di stagione prima che si aprano le danze della massima serie, il 27 settembre, quando la Tonno Callipo esordirà in casa di Perugia.



Lavoro sodo in settimana per Saitta e compagni chiamati ad affinare l’intesa ed a trovare nuove soluzioni al gioco collettivo. Su questo ha puntato coach Baldovin cercando di migliorare sia gli aspetti tecnico-tattici che quelli mentali. Sabato l’obiettivo sarà entrare in campo concentrati e determinati cercando di agguantare Milano già a quota 3 punti. Impresa non facile vista la caratura della squadra di coach Piazza che, dal canto suo, tenterà di chiudere già a Vibo la pratica qualificazione. La partita contro la formazione meneghina dovrà servire alla Tonno Callipo quale ulteriore tappa di avvicinamento non solo alla gara conclusiva del girone di Coppa Italia (23 settembre a Verona alle ore 20.30), quanto anche all’esordio di Campionato previsto il 27 settembre a Perugia. [Continua]

La dichiarazione

Il match di Coppa Italia vedrà la “rimpatriata” dei francesi Chinenyeze e Rossard tra le fila della Callipo e Patry e Basic per Milano, i primi tre compagni di Nazionale. Ed è proprio il centrale transalpino giallorosso per tutti ‘Babar’ a presentare il prossimo match: «Contro Monza non abbiamo dimostrato il nostro valore e ora abbiamo voglia di riscattarci dalla sconfitta. Domenica scorsa è mancata la continuità di gioco e la giusta aggressività. Era la prima partita e sapevamo che sarebbe stato difficile. Ora dobbiamo guardare avanti e lavorare meglio in attesa di ricevere in casa un nuovo avversario. Milano è una squadra forte ma anche noi lo siamo e possiamo giocare a viso aperto per un buon confronto. Questa settimana abbiamo preparato la partita sia in palestra che tatticamente. Sentiremo la mancanza del nostro pubblico ma noi saremo concentrati sul campo con l’obiettivo di fare bene».

L’avversario

È una squadra ricca di talento l’Allianz Powervolley Milano di patron Fusaro, che ha affidato ancora a coach Roberto Piazza (da marzo 2019 anche Ct dell’Olanda) un roster di qualità. Perso l’opposto olandese Abdel-Aziz approdato a Trento, sono arrivati giovani affermati quali il lungo (208 cm) nazionale francese Patry, opposto ex Latina, messosi già in mostra alle qualificazioni olimpiche di Berlino. In attacco anche il giapponese Ishikawa dal Padova, dotato di un ottimo servizio ed il canadese Maar reduce dalla Dynamo Mosca. In regia il navigato palleggiatore Sbertoli (alla sesta stagione nella sua Milano in A1), e di rilievo anche il ritorno di capitan Piano, che mancava per infortunio dai campi di gioco dal 24 febbraio del 2019. Con lui al centro il riconfermato sloveno Kozamernik. Il libero è Pesaresi. Completano la rosa Daldello, Basic ed i giovani Mosca, Staforini e Meschiari.

Ultima gara in Coppa Italia di Vibo

Stagione 2017-2018: 11 ottobre 2017 PalaValentia, durata 1h51’ – spettatori 549 – Tonno Callipo-Ravenna 1-3 (21-25, 25-22, 9-25, 17-25).

Precedenti: 7 (2 successi Vibo Valentia, 5 successi Milano)

Precedenti in Coppa Italia: nessuno

Ex: Marco Rizzo (Callipo) alla Revivre Milano nel 2014-15

La storia della Tonno Callipo in Coppa Italia in A1

9 partecipazioni (esclusa la 2020-21)

2004-05: Piacenza-Vibo 0-3 (quarti di finale), Vibo-Verona 3-0 (semifinale), Vibo-Treviso 0-3 (finale). 2005-06: Cuneo-Vibo 3-0 (quarti di finale). 2008-09: Macerata-Vibo 3-0 (quarti di finale). 2010-11: Macerata-Vibo 3-1 (quarti di finale). 2011-12: Trento-Vibo 3-0 (quarti di finale). 2012-13: Vibo-Cuneo 3-0 (quarti di finale), Trento-Vibo 3-0 (semifinale). 2013-14: Piacenza-Vibo 3-0 (quarti di finale). 2016-17: Vibo-Padova 3-1 (ottavi di finale), Civitanova-Vibo 3-0 (quarti di finale). 2017-18: Vibo-Ravenna 1-3 (ottavi di finale). 3 trofei vinti in Coppa Italia A2: 2002-03; 2014-15, 2015-16.

La storia di Milano in Coppa Italia: 3 partecipazioni (esclusa la 2020/21)

2017-18: (eliminata negli Ottavi dalla Calzedonia Verona). 2018-19: (eliminata nei Quarti dalla Azimut Leo Shoes Modena). 2019-20: (eliminata nei Quarti dalla Itas Trentino)