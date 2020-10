“La solidarietà è servita”, evento conclusivo per la campagna dell’Us Vibonese

La premiazione dei protagonisti e la presentazione di un libro che racconta l’iniziativa si svolgeranno nella sede della Provincia di Vibo

Evento di premiazione de “La solidarietà è servita: la cucina calabrese e la Us Vibonese Calcio incontrano la beneficenza” in programma il 19 ottobre alle 10:30 nella sala Consiliare della Provincia di Vibo Valentia. Saranno presenti il presidente della Us Vibonese Calcio Pippo Caffo; il direttore generale del Banco alimentare Calabria Giovanni Romeo; il presidente della Provincia di Vibo Salvatore Solano, il presidente del Gal Terre Vibonesi Vitaliano Papillo e l’editore Florindo Rubbettino, amministratore unico della casa Editrice Rubbettino, il quale, ha voluto racchiudere l’importante iniziativa sociale in un volume che verrà presentato nell’occasione.

L’iniziativa

Un calcio al Coronavirus. È proprio il caso di dirlo. Nelle parole e nei fatti a Vibo Valentia quartier generale della U.S. Vibonese Calcio. Durante il picco dell’emergenza Covid-19, il club del presidente Pippo Caffo è sceso in campo con due iniziative a supporto del territorio e delle famiglie calabresi più colpite insieme al Banco Alimentare Calabria.

Facciamo squadra per la più importante delle partite. E’ stata la prima iniziativa messa in campo. Nata su due parole chiave: condivisione e coinvolgimento. La Vibonese ha chiamato al suo fianco le altre formazioni calabresi di Serie C (Reggina, Catanzaro e Rende) riuscendo ad unire tutti i tifosi sotto i colori universali della solidarietà e sostenendo una raccolta fondi on-line e la vendita della speciale Maglia della Solidarietà” che ha prodotto un importante somma versata direttamente al Banco Alimentare Calabria. Un’iniziativa promossa da diversi campioni del calcio e dello sport in generale e lodata dal numero uno della Fifa, Gianni Infantino.

La solidarietà è servita. Dopo essersi resa portavoce dell’iniziativa “Facciamo squadra per la più importante delle partite”, la Vibonese è scesa in campo per un’altra partita della solidarietà e questa volta i compagni di squadra che hanno accompagnato il club rossoblu sono stati i più importanti chef calabresi e le migliori aziende del “food and beverage” del territorio. Per tre settimane i più importanti chef calabresi e le loro brigate si sono resi protagonisti, attraverso la loro cucina, di un ulteriore momento di grande solidarietà. Grazie al contributo di Enti ed aziende coinvolte dalla società rossoblu, che ha prodotto una straordinaria raccolta di generi alimentari per un importo superiore a 90mila euro, i maestri della cucina hanno preparato, anche grazie al supporto di altri chef e collaboratori del territorio, 15mila pasti distribuiti, attraverso il Banco Alimentare Calabria e le associazioni di volontariato delle 5 province interessate (Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria) alle famiglie calabresi in difficoltà.

Tutto in un gioiello. Da Gerardo Sacco una medaglia commemorativa in argento per omaggiare l’impegno di tutti gli chef calabresi che hanno aderito all’iniziativa promossa dalla U.S. Vibonese Calcio: “La Solidarietà è Servita”. Una speciale moneta raffigurante su un lato l’Araba Fenice: uccello mitologico che risorge dalle proprie ceneri nell’atto di beccare un serpente, dall’atro il simbolo della manifestazione rappresentata dal fregio del club rossoblu. Il maestro Sacco ha inteso fermare nel tempo, questo evento storico, attraverso il suo estro artistico, esprimendo il senso profondo della manifestazione e del messaggio che essa vuole dare creando un oggetto che possa essere foriero di ciò che rappresenta. La fenice è il simbolo per antonomasia di rinascita portando con sé un messaggio di speranza per tutti: dalla bruttura della cenere possa rifulgere quel fuoco fatto di passioni e buoni sentimenti.

Libro: La Solidarietà è Servita: la cucina incontra la beneficenza. Un’iniziativa editoriale promossa dalla US Vibonese Calcio in collaborazione con Rubbettino Editore volta a sostenere il Banco Alimentare attraverso la possibilità di aiutare migliaia di famiglie calabresi nelle loro necessità primarie prevalentemente alimentari. Il nostro obiettivo è di raccontare gli chef calabresi veri protagonisti dell’iniziativa La Solidarietà è Servita, che in occasione lockdown hanno aperto le loro cucine, regalato alcune ricette e con grande modestia spiegato il loro impegno sociale, la loro attenzione alla materia prima ma soprattutto al fatto di non sprecare nulla in cucina. La condivisione è oggi considerata fattore strategico, valoriale e al tempo stesso funzionale al volontariato, parola identitaria per eccellenza a sostegno della solidarietà. Oggi più che mai la parola «condivisione», fa riferimento all’inevitabile dimensione della relazione con l’altro, sia nella dinamiche associative che nel rapporto di reciprocità con chi riceve aiuto, ed è per questo motivo che è nata l’idea di condividere con voi attraverso la US Vibonese Calcio una progettualità sociale concreta ed incisiva a sostegno delle migliaia di famiglie calabresi in un momento di grave crisi economica e sanitaria dovuta all’espandersi della pandemia Coronavirus. Il libro, infatti, nasce per contribuire a donare un sorriso a chi è stato meno fortunato di noi e vuole ricordare come si può aiutare anche attraverso un piccolo gesto. Il libro unisce dunque tre finalità: insegna ricette buone e semplici per non buttare via niente; sostiene l’impegno di solidarietà; alimenta una cultura contro lo spreco e contro l’esclusione sociale. Per decisione dell’U.S. Vibonese Calcio e della casa editrice, i diritti dell’opera saranno interamente devoluti a favore del Banco Alimentare Calabria.

Per l’introduzione la prefazione del libro abbiamo coinvolto i protagonisti dello sport e della cucina italiana: Giovanni Malagò presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni); Francesco Ghirelli presidente Lega-Pro; Enrico Varriale Vice direttore Rai con delega al calcio; Giorgio Calabrese docente di alimentazione e nutrizione umana presso l’Università del Piemonte orientale di Alessandria e presso l’Università di Torino e di Messina, giornalista pubblicista, consulente della RAI e del Ministero della Salute, dietologo ufficiale della Juventus f.c., collabora inoltre con i principali quotidiano e periodici nazionali; Marco Bellinazzo giornalista di economia sportiva de Il Sole 24 Ore, autore dei libri Il Napoli di Maradona, Goal Economy, I veri padroni del calcio e La Fine Del Calcio Italiano; Marcel Vulpis Giornalista professionista esperto di Economia dello Sport; Marcello Zendrini consulente di comunicazione e marketing aziendale; insegna Marketing e comunicazione del cibo all’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo), all’Università di Genova e a quella di Udine; Gerardo Sacco Il Maestro orafo crotonese che da 50 anni rappresenta l’arte orafa nel mondo in una contaminazione tra tecniche artigianali e innovazione, materiali antichi e design moderni e raffinati. Carlo Passera autorevolegiornalistaenogastronomicodi Identità Golose punto di riferimento in Italia e nel Mondo per la ristorazione di qualità ; Bruno Gambacorta conduttore di Eat parade, rubrica settimanale del TG2 dedicata al “bere bene, mangiare sano; Luciano Pignataro noto giornalista enogastronomico dal 1998 collabora con la Guida ristoranti Espresso, è impegnato nella guida Slowine di Slow Food dalla prima edizione.; Tony May il guru della Ristorazione Italiana in America , presidente e fondatore dell’Italian Culinary Foundation (Icf), un’organizzazione senza scopo di lucro, si dedica a elevare gli standard e la comprensione dell’autentica cucina italiana attraverso l’istruzione. gli Chef: Alfonso Iaccarino due stelle Michelin il suo ristorante “Don Alfonzo” è considerato tra i migliori ristoranti al mondo; Cristina Bowerman, una stella Michelin e Presidente dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto da sempre impegnata sul sociale numerosi sono i suoi riconoscimenti nazionali ed internazionali; Iginio Massari notopersonaggio televisivo,nel 2019 la giuria di esperti del World Pastry Stars ha decretato la vittoria del maestro bresciano, premiandone “la personalità, la creatività e l’impegno nella formazione”comemiglior pasticciere del mondo; Francesco Mazzei considerato tra i migliori cuochi italiani nel mondo inoltre è grande testimonial della sua terra d’origine “la Calabria”; Fabio Campoli è oggi, uno tra i più acclamati chef del panorama gastronomico italiano e conduttore di trasmissioni televisive e radiofoniche, Enrico Derflingher presidente Euro-Toques Italia.

Struttura del volume. Una prima parte (32 pagine) nella quale si presenta il progetto, i protagonisti, l’ispirazione e si racconta come si è sviluppato. Una seconda parte (sempre di 32 pagine) più iconografica nella quale valorizzare le fotografie realizzate nel corso dell’esperienza, che mettano in risalto il valore della condivisione e dello spirito di squadra. Una terza parte (ancora di 32 pagine ) con le vere e proprie ricette realizzate dagli chef: Michele Alessio; Luigi Lepore; Antonio Torchia; Maurizio Sciarrone; Ercole Villirillo; Giuseppe Romano; Gaetano Alia; Pierluigi Vacca; Enzo Barbieri; Salvatore Murano; Natale Pallone; Luigi Qintieri; Agostino Rocco; Gianfranco Condò; Antonio Franzè; Michele Pagano dal Bakery Chef Matteo Bruni e dal Pastry Chef Paolo Caridi.