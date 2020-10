Serie C, positivi al Covid allenatore e staff tecnico della Viterbese

La squadra laziale domenica sera ha affrontato la Vibonese al Luigi Razza. Nel frattempo i rossoblù preparano la sfida di Catania

Un punto contro la Viterbese ha completato il trittico di gare interne della Vibonese. Dopo tre sfide al Luigi Razza, si dovrà affrontare la terza trasferta stagionale. All’orizzonte c’è la partita di Catania, in programma domenica, contro un avversario uscito con le ossa rotte dalla recente partita di Bari.



Luci e ombre, per i rossoblù, in occasione della recente gara di campionato, ma tanto, tantissimo carattere nel recuperare due volte lo svantaggio. Si cresce ancora, insomma, e tutti cercano di rendersi utili alla causa, anche entrando a gara in corso, come per esempio Ciotti e Parigi, subito in partita. [Continua]

Continua a convincere Vincenzo Plescia e non solo per il gol messo a segno. Fa tanto lavoro sporco e si sacrifica moltissimo per la causa. Statella, ma non vi erano dubbi, si conferma un buon acquisto, anche se poteva e doveva evitare l’espulsione finale: per lui 2 gare di squalifica “perché, al termine della gara, colpiva con una spallata un calciatore della squadra avversaria – si legge nel Comunicato ufficiale – facendolo cadere a terra senza conseguenze”

Intanto da Viterbo è giunta la notizia della positività al covid dello staff tecnico della Viterbese. La squadra guidata da Agenore Maurizi domenica sera è scesa in campo al Luigi Razza, per affrontare la Vibonese. E lo ha fatto dopo essersi sottoposta a tamponi, a seguito di tre casi di positività al proprio interno, che avevano spinto il club laziale a chiedere lo slittamento della partita alle 20.30.

Tutta la squadra della Viterbese, staff tecnico compreso, si era sottoposta a tamponi e il responso, giunto domenica pomeriggio, aveva dato esito negativo. Adesso, invece, a seguito di nuovi tamponi, ecco la positività del tecnico della Viterbese e del proprio staff.