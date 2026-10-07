Tropea si prepara ad accogliere la quarta edizione del “Triathlon degli Déi”, in programma domenica 1° novembre. La competizione, inserita nel calendario della Federazione italiana triathlon e valida per l’assegnazione dei titoli di campione regionale, porterà sul litorale vibonese oltre 100 atleti provenienti da diverse parti d’Italia.

La gara si svolgerà sulla distanza Sprint, con i partecipanti chiamati ad affrontare tre discipline in uno scenario particolarmente suggestivo. «La manifestazione si conferma un appuntamento di primo piano capace di attrarre decine di atleti da ogni parte d’Italia», sottolinea la nota diffusa dagli organizzatori, che definisce i tracciati «d'altissima caratura tecnica».

A organizzare l'evento è la Asd X-Sport Green, guidata dal presidente Luca Mancuso. Il percorso accompagnerà gli atleti dalle acque del Tirreno fino al centro storico di Tropea, attraversando alcuni dei luoghi più caratteristici della città. «Dalle acque cristalline della costa fin dentro il cuore pulsante della città, inerpicandosi tra i monumentali palazzi nobiliari del centro storico con la sagoma del vulcano Stromboli a fare da sfondo all'impresa», si legge nella nota.

Nel dettaglio, la prova prevede 750 metri di nuoto, seguiti da 20 chilometri in bicicletta su un tracciato panoramico e impegnativo. La frazione conclusiva sarà invece una corsa di 5 chilometri a ridosso del mare, accompagnata dal tifo del pubblico.

A rendere ancora più particolare la giornata sarà la presenza di Justine Mattera, triatleta, showgirl e madrina del Giro E, indicata dagli organizzatori come «un'icona d'eleganza e passione sportiva». A scandire i tempi della manifestazione e a coinvolgere il pubblico ci sarà invece Dario “Daddo” Nardone, voce storica e speaker dei principali appuntamenti di triathlon a livello nazionale.

La quarta edizione non sarà però riservata esclusivamente agli adulti. Grande attenzione sarà dedicata anche ai più giovani con il Duathlon Kids, prova promozionale pensata per avvicinare i ragazzi alla disciplina. Il percorso prevede 1 chilometro di corsa, 3 chilometri in bicicletta e un ulteriore chilometro di corsa.

Per Tropea, dunque, il “Triathlon degli Déi” rappresenta anche un'occasione di promozione territoriale. La manifestazione si inserisce nella strategia dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Macrì, che guarda allo sport come strumento capace di coinvolgere diverse fasce d'età e, allo stesso tempo, valorizzare il territorio.

L'evento gode dei patrocini della Regione Calabria, del Comune di Tropea, della Provincia di Vibo Valentia, di Calabria Straordinaria, del Coni, della Ciclovia dei Parchi della Calabria e di Legambiente Calabria.

Tra sport, agonismo e paesaggio, Tropea si prepara così a trasformarsi per una giornata in un grande palcoscenico del triathlon. Oltre 100 atleti, il mare, il centro storico e Stromboli sullo sfondo faranno da cornice a una competizione che punta a confermare il ruolo della città nel panorama sportivo nazionale.