A Vibo Valentia cresce la passione per il basket e, insieme, aumentano anche le ambizioni della Asd Pallacanestro Vibo Valentia. Il movimento cestistico locale registra un aumento delle adesioni e risultati che spingono la società a guardare oltre l’attuale organizzazione, con l’idea di dotarsi di una struttura più adeguata alle nuove esigenze.

Iscrizioni in aumento e attività in espansione

«A Vibo Valentia e dintorni cresce la passione per il basket. Aumentano le adesioni, esplode la bravura degli atleti e diventano sempre più esaltanti i risultati conseguiti», si legge in una nota. Una crescita che porta con sé anche nuove necessità logistiche: «Sulla scorta della escalation dei successi si fa strada l’idea di pensare per l’immediato futuro anche ad una struttura che permetta la realizzazione di un progetto capace di rispondere concretamente alle reali esigenze di espansione».

Il riferimento è al Pala “Paolo Borsellino”, che «incomincia ad essere strettino», mentre «pallacanestro e baskin hanno bisogno di viaggiare in tandem con le attività inclusive in altre discipline». Da qui l’esigenza di «contare su una struttura adeguata alle nuove esigenze organizzative».

Una realtà che coinvolge 160 atleti

La società conta oggi 160 atleti «tutti coinvolti nella importante scommessa sull’avvenire degli appassionati del basket». Il percorso iniziale viene descritto come «sofferto e faticoso», ma ormai «appartiene al passato». Oggi «la società marcia a vele spiegate ed il ruolino di marcia è sempre più coinvolgente», con un percorso competitivo in crescita.

Protagonisti di questa fase sono Paolo Grasso e Claudio Todaro, rispettivamente allenatore capo e vice presidente, che hanno scelto di rafforzare l’organizzazione interna affidando un nuovo ruolo a Sebastiano Passanisi, nominato segretario e dirigente accompagnatore.

Il ritorno di Passanisi e il legame con la storia del basket vibonese

Sebastiano Passanisi ripercorre il suo rapporto con la pallacanestro locale: «In quegli anni la società vibonese contava sulla presenza nelle sue file di giocatori di alta professionalità come lo stesso Paolo Grasso e atleti più che promettenti come Davide Naso, Aurelio Manca, Antonio Lopez, Alessandro Pesce, Andrea Da Roit e tanti altri».

E aggiunge: «Chi aveva qualche dubbio sulla non riuscita in uno sport che attrae, diverte e rende orgogliosi del proprio impegno si è subito ricreduto».

Il ruolo degli sponsor e i risultati sportivi

Un passaggio centrale della crescita riguarda il sostegno economico: «Il costante successo della ASD Pallacanestro Vibo è dovuto allo straordinario supporto fornito dagli sponsor».

Sul piano sportivo, Passanisi evidenzia: «Non v’è dubbio che i risultati di un’attività sempre più in crescendo si devono ai continui successi della squadra senior della DR2 la Under 19, la Under 15 e Under 13 e poi la Under 17 femminile che quest’anno si è classificata seconda ai play off regionali».

Spazio anche al settore giovanile: «Non possono essere relegate in penombra le attività esercitate nelle categorie del minibasket seguite da uno staff tecnico composto dagli istruttori Pina Minutoli e Vincenzo Scialabba e dal preparatore fisico prof. Santo Vazzana».

L’apertura al baskin e allo sport inclusivo

Tra le prospettive future c’è l’impegno sul fronte dell’inclusione: «La società di recente si è associata all’EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi) per favorire la costituzione di una squadra di baskin», disciplina che «permette la partecipazione a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra».

Un passaggio che accompagna la crescita del movimento e rafforza l’idea di un progetto più ampio, per il quale la società guarda ora anche a nuovi spazi.