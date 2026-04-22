Ci sono sport dove più che il fisico serve la testa. Tra questi rientra certamente la dama dove serve astuzia e ingegno per essere sempre avanti all'avversario.

Il torneo

Avvincente e di grande mentalità dunque un gioco che appassiona grandi e piccini e che, allo stesso tempo, sta prendendo sempre più piede nel panorama regionale e provinciale. Proprio domenica scorsa, all'interno del prestigioso Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia, si è svolta la prima edizione della Coppa Città di Vibo Valentia di dama italiana, evento che ha richiamato appassionati e giovani talenti da tutta la provincia.

Alla competizione hanno preso parte trentadue damisti così suddivisi: sedici appartenenti ai gruppi Elo Rubele e sedici giovanissimi della categoria provinciale. I giocatori del gruppo Elo Rubele sono stati organizzati in due gironi da otto partecipanti ciascuno, affrontandosi con formula all’italiana (tutti contro tutti) per un totale di sette turni. Anche i giovani damisti di categoria provinciale si sono confrontati su sette turni, dimostrando impegno, concentrazione e grande passione per il gioco.

Le parole di Cilione e Soriano

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del presidente regionale della Federazione Italiana Dama, Antonino Cilione che per l’occasione ha diretto la gara: «Un sentito e particolare ringraziamento al Delegato Provinciale Coni Michele La Rocca - ha affermato Cilione - per il costante supporto e la vicinanza al movimento sportivo locale, e all’Amministrazione comunale di Vibo Valentia. La sensibilità istituzionale rappresenta un elemento chiave per la crescita della dama nel vibonese, auspicando la nascita di un movimento strutturato e duraturo».

Presente all'evento anche l’assessore allo Sport Stefano Soriano: «Ringrazio tutti i partecipanti e gli organizzatori, l’importanza di promuovere un gioco nobile come la dama, capace di stimolare la mente e offrire ai giovani un’alternativa concreta all’eccessivo utilizzo della tecnologia, non è una cosa che deve passare inosservata».

Momento particolarmente significativo è stato quello della consegna di una targa di ringraziamento all’assessore Soriano, donata dal più giovane partecipante alla manifestazione, Antonino Manfredi, di appena 6 anni, simbolo di un futuro promettente per questa disciplina.

I risultati

La manifestazione si chiude con un bilancio estremamente positivo, confermando l’interesse crescente verso la dama italiana e ponendo le basi per nuove iniziative nel territorio. Di seguito i risultati:

Gruppo Assoluto

1. Franceso Senatore (Asd dama Lecce) Le

2. Francesco Borrello (Asd Bovese Luigi Condemi) Rc

3. Giuseppe Amaretti (Asd Nuovi Orizzonti) Rc

Secondo Gruppo

1. Vincenzo Mandalari (Asd Bovese Luigi Condemi) Rc

2. Graziano Gravina (Asd San Francesco da Paola) Cs

3. Pompeo Faragone (Asd San Francesco da Paola) Cs

Provinciali

1. Gabriele Vero (Asd Sporting Club) Rc

2. Domenico Surace (Asd il bianco e il nero) Rc

3. Davide Surace (Asd il bianco e il nero) Rc