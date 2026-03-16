Il percorso formativo è stato promosso e curato dalla Scuola regionale dello sport Calabria e sostenuto da Coni. Previsti tre incontri

Il Coni Calabria rende noto l’avvio del Corso di formazione per istruttore di attività motoria di Base di 1° livello con qualifica SNaQ, promosso e curato dalla Scuola regionale dello sport Calabria.

«Il corso – si legge in una nota stampa - ha registrato un grande successo in termini di adesioni, confermando la forte voglia di formazione e aggiornamento presente in tutta la regione da parte di tecnici, operatori e appassionati del mondo sportivo. La “casa” di questo importante percorso formativo sarà il Liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, guidato dal dirigente Antonello Scalamandrè, al quale il presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti e tutto il Comitato regionale rivolgono un sentito ringraziamento per l’accoglienza e la grande disponibilità dimostrata».

Il corso si svilupperà in tre incontri formativi e sarà realizzato sotto la supervisione del direttore scientifico, prof. Vincenzo Caira, e del delegato del Coni point di Vibo Valentia, Michele La Rocca. Gli appuntamenti affronteranno tematiche di grande rilevanza per il mondo dello sport e dell’attività motoria, grazie al contributo di relatori di primissimo livello, offrendo ai partecipanti un’importante occasione di crescita e qualificazione professionale.

«Con questa iniziativa il Coni Calabria e la Scuola Regionale dello Sport confermano il proprio impegno nel promuovere la cultura sportiva e la formazione di qualità sul territorio, elementi fondamentali per lo sviluppo dello sport e per la crescita dei giovani», conclude il comunicato.