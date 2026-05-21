Dal 5 al 7 giugno la suggestiva cornice della Baia della Rocchetta, in località Punta Safò a Briatico, ospiterà Asiadi 2026, l’evento organizzato da Asi Calabria che celebra lo sport come esperienza di benessere, incontro e partecipazione. Giunta alla diciottesima edizione, la manifestazione si conferma un appuntamento di riferimento nel panorama sportivo regionale.

L’iniziativa si presenta come una vera festa multidisciplinare, capace di unire attività fisica, relax e intrattenimento in un contesto naturale di grande fascino. Il programma, pensato per coinvolgere persone di tutte le età, propone numerose discipline tra cui nuoto, krav maga, tennis, boxe, yoga, danza, pilates, fitness, balli di gruppo, indoor cycling, aquafitness e caraibici.

A guidare le attività saranno istruttori qualificati e professionisti del settore, tra cui Amerigo Blasi, Anna Borghi, Antonella Barreca, Bruno Nucera, Filippo Carbone, Giuliana Spagnolo, Giuseppe Veltri, Ivana Vinacci, Jessica Logoteta, Marianna Melchionna, Marzia Romoli, Pippo Campolo, Teresa Pepe e Tina Cara, pronti a condividere competenze, passione ed energia con tutti i partecipanti. Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento.

Tra gli ospiti speciali è attesa la partecipazione del comico Rocco Barbaro con lo show "Senza Freni”, affiancato dall’esibizione del gruppo musicale I Briganti Italiani, che contribuiranno a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera dell’evento.

Il presidente regionale Giuseppe Melissi, insieme allo staff e ai tecnici, si prepara ad accogliere il mondo sportivo calabrese – e non solo – in un contesto che punta anche alla valorizzazione del territorio. Il progetto prevede infatti iniziative dedicate alla promozione turistica di Briatico e dell’intera area vibonese, con particolare attenzione ai visitatori provenienti da fuori regione. Con Asiadi 2026, Asi Calabria rinnova il proprio impegno nella diffusione dello sport come strumento di aggregazione, benessere e crescita sociale. Per tre giorni, la Baia della Rocchetta diventerà così il palcoscenico di un’esperienza capace di unire movimento, spettacolo e socialità in un’unica grande festa.