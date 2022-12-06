Grazia De Vita e Flavia Ferraro, entrambe di 11 anni, dopo aver superato le fasi regionali e interregionali approdano alla manifestazione che si terrà a Roma

Saranno presenti anche due talentuose atlete della “Big Match the gym” di San Calogero alla rassegna di coppa del mondo di danza aerea che si svolgerà a Roma dall’8 all’11 dicembre prossimi. Grazia De Vita e Flavia Ferraro, entrambe di 11 anni, allenate dalla maestra Ilaria Manduca, approderanno all’evento capitolino dopo aver superato le diverse fasi di qualificazioni regionali e interregionali e trionfato ai campionati italiani Csen di ginnastica, specialità danza aerea, tenutisi il 28 maggio scorso a L’Aquila.



Proprio il successo ottenuto in terra abruzzese è valso loro il “pass” per la partecipazione all’imminente manifestazione romana che si terrà nel suggestivo Teatro 1 di Cinecittà. Per l’occasione le due ballerine presenteranno una coreografia di coppia sul cerchio specialità “Aerial Hoop”, una performance nata dalla fusione e dalla passione per la danza aerea e per il burlesque.

