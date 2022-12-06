Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Saranno presenti anche due talentuose atlete della “Big Match the gym” di San Calogero alla rassegna di coppa del mondo di danza aerea che si svolgerà a Roma dall’8 all’11 dicembre prossimi. Grazia De Vita e Flavia Ferraro, entrambe di 11 anni, allenate dalla maestra Ilaria Manduca, approderanno all’evento capitolino dopo aver superato le diverse fasi di qualificazioni regionali e interregionali e trionfato ai campionati italiani Csen di ginnastica, specialità danza aerea, tenutisi il 28 maggio scorso a L’Aquila.
Proprio il successo ottenuto in terra abruzzese è valso loro il “pass” per la partecipazione all’imminente manifestazione romana che si terrà nel suggestivo Teatro 1 di Cinecittà. Per l’occasione le due ballerine presenteranno una coreografia di coppia sul cerchio specialità “Aerial Hoop”, una performance nata dalla fusione e dalla passione per la danza aerea e per il burlesque.
