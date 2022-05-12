La manifestazione, organizzata dal duomo di San Giorgio e dal Comune, per invogliare i più piccoli al mondo della pallavolo e del basket, ma non solo: previsti stand e tantissime attività

Il duomo di San Giorgio, il Comune di Pizzo Calabro, il Coni (rappresentato dal comitato regionale Calabria) e il Cip (comitato italiano paraolimpico), hanno organizzato alcuni eventi per unire la collettività in onore dal santo patrono.

Tra questi, sabato 14 maggio, in piazza della Repubblica, ci sarà una manifestazione, dal nome “San Giorgio & Sport”, a cui prenderanno parte alcune associazioni sportive, soprattutto quelle di pallavolo e basket, tra cui “PizzoPlayGround”. L’intento è quello di invogliare i bambini e i ragazzi ad avvicinarsi al mondo dello sport. L’evento inizierà alle ore 8:45 e terminerà più o meno intorno alle ore 13:00.



All’iniziativa parteciperanno anche le scuole elementari di Pizzo. Alle ore 8:45 arriveranno gli alunni e le autorità, alle ore 9:00 è previsto l’inizio della cerimonia con l’inno d’Italia ed i saluti istituzionali. Successivamente i partecipanti faranno una passeggiata di pace nelle vie di San Giorgio e nel centro storico, con annesso momento di preghiera in chiesa. Alle ore 9:45 inizieranno i giochi con i percorsi di “orienteering”, seguiti da esibizioni sportive di volley e basket. All’ora di pranzo dovrebbe finire la manifestazione.