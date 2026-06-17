Archiviata la prima giornata della fase a gruppi che ha, inoltre, contribuito a fare capire le prime gerarchie del torneo. Cinque gironi, passano le prime più le tre migliori terze
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Entra sempre più nel vivo il secondo Memorial dedicato a Gabriele e Matteo, il torneo di calcetto per ricordare i due giovani prematuramente scomparsi. Gabriele Alessandria, 23 anni, è stato ritrovato senza vita nelle acque di Bivona il 17 agosto 2024 mentre Matteo Mazzitelli, 21 anni, è morto il 7 novembre 2024 a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un incidente su una pista di motocross nei pressi di Gioia Tauro.
Teatro dell’evento fino al prossimo 3 luglio (giorno della finale) è il campetto "Da Franco" vicino la chiesa di Bivona.
La prima giornata
Si è conclusa la prima giornata relativa alla fase a gironi, contribuendo così a dare una prima gerarchia a quelle che potrebbero essere le qualificate per la fase finale. Sono cinque i gironi e, al completamento delle gare, passeranno le prime di ogni raggruppamento più le tre migliori terze per dare poi vita ai quarti di finale.
Nel girone A "UC Diamoli" e "Tartufo di Pizzo" vincono le lor gare inaugurali e incrementano le loro possibilità di passaggio del turno. Nel girone B subito ruggito forte dei "The Rabbit" che vincono 13-2 e, probabilmente, si giocheranno il primo posto con "BirraReal". Nel raggruppamento C c'è già una prima qualificata ed è Cabj, poiché ha vinto due gare su due nel triangolare.
Sarà un testa a testa anche nel girone D viste le larghe vitorie d'esordio di "Gelateria Frozen" e "Aston Birra". Nell'ultimo raggruppamento, primi tre punti per "Underdogs" (secco 5-0 contro "Amaro Luciano") e "Picchiarello" (6-2 contro "Atletico ma non troppo").
Le classifiche
Ecco, di seguito, le classifiche dei vari raggruppamenti dopo la prima giornata:
GIRONE A:
- UC Diamoli 3, Tartufo di Pizzo 3, Banda di Sasà 0, FC Bjorne 0
- FC Bjorne-Uc Diamoli 1-7
- banda di Sasà-Tartufo di Pizzo 4-5
GIRONE B:
- The Rabbit 3, BirraReal 3, Vizziosi 0, Jolly Rogers 0
- Jolly Rogers-The Rabbit 2-13
- Vizziosi-BirraReal 3-8
GIRONE C:
- Cabj 6, Chinesiologi 0, Cabj 0
- Retrocessi AnaVota-Cabj 5-8
- Cabj-Chinesiologi 5-4
GIRONE D:
- Gelateria Frozen 3, Aston Birra 3, Briatico 0, MetalSud 0
- Metal Suda-Gelateria frozen 3-10
- Asd Briatico-Astn Birra 7-10
GIRONE E:
- Underdogs 3, Picchiarello 3, Atl. Ma Non troppo 0, Amaro Luciano 0
- Picchiarello-Atl ma non troppo 6-2
- Underdogs-Amaro Luciano 5-0