Entra sempre più nel vivo il secondo Memorial dedicato a Gabriele e Matteo, il torneo di calcetto per ricordare i due giovani prematuramente scomparsi. Gabriele Alessandria, 23 anni, è stato ritrovato senza vita nelle acque di Bivona il 17 agosto 2024 mentre Matteo Mazzitelli, 21 anni, è morto il 7 novembre 2024 a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un incidente su una pista di motocross nei pressi di Gioia Tauro.

Teatro dell’evento fino al prossimo 3 luglio (giorno della finale) è il campetto "Da Franco" vicino la chiesa di Bivona.

La prima giornata

Si è conclusa la prima giornata relativa alla fase a gironi, contribuendo così a dare una prima gerarchia a quelle che potrebbero essere le qualificate per la fase finale. Sono cinque i gironi e, al completamento delle gare, passeranno le prime di ogni raggruppamento più le tre migliori terze per dare poi vita ai quarti di finale.



Nel girone A "UC Diamoli" e "Tartufo di Pizzo" vincono le lor gare inaugurali e incrementano le loro possibilità di passaggio del turno. Nel girone B subito ruggito forte dei "The Rabbit" che vincono 13-2 e, probabilmente, si giocheranno il primo posto con "BirraReal". Nel raggruppamento C c'è già una prima qualificata ed è Cabj, poiché ha vinto due gare su due nel triangolare.

Sarà un testa a testa anche nel girone D viste le larghe vitorie d'esordio di "Gelateria Frozen" e "Aston Birra". Nell'ultimo raggruppamento, primi tre punti per "Underdogs" (secco 5-0 contro "Amaro Luciano") e "Picchiarello" (6-2 contro "Atletico ma non troppo").

Le classifiche

Ecco, di seguito, le classifiche dei vari raggruppamenti dopo la prima giornata:

GIRONE A:

UC Diamoli 3, Tartufo di Pizzo 3, Banda di Sasà 0, FC Bjorne 0

FC Bjorne-Uc Diamoli 1-7

banda di Sasà-Tartufo di Pizzo 4-5

GIRONE B:

The Rabbit 3, BirraReal 3, Vizziosi 0, Jolly Rogers 0

Jolly Rogers-The Rabbit 2-13

Vizziosi-BirraReal 3-8

GIRONE C:

Cabj 6, Chinesiologi 0, Cabj 0

Retrocessi AnaVota-Cabj 5-8

Cabj-Chinesiologi 5-4

GIRONE D:

Gelateria Frozen 3, Aston Birra 3, Briatico 0, MetalSud 0

Metal Suda-Gelateria frozen 3-10

Asd Briatico-Astn Birra 7-10

GIRONE E: