Ormai non è più una novità ma una solida certezza, già perché la Bulldog Vibo si è imposta come principale punto di riferimento del calcio giovanile nel territorio provinciale e, adesso, si sta facendo conoscere (a suon di risultati) anche nel panorama regionale giovanile. Un progetto che abbraccia tutte le categorie, e quasi tutte di qualità a dispetto dell'organizzazione all'interno della società.

Parla Blandino

Tra le forze trainanti di questo progetto c'è anche Paolo Blandino, responsabile Bulldog e tecnico della Categoria Esordienti insieme a mister Gemelli. Proprio Blandino fa una parziale panoramica, in esclusiva ai nostri microfoni, in vista dell'anno solare che sta per tramontare: «Questa Categoria che alleno insieme al tecnico Gemelli è un gruppo misto, anni 2013 e 2014, e stiamo lavorando dunque sul biennio. Diciamo che in questi due mesi di lavoro abbiamo avuto un buon inizio, anche se c'è tanto da lavorare ma i ragazzi rispondono bene e ci stanno dando parecchie soddisfazioni sia nei tornei a cui abbiamo preso parte che nei campionati che stiamo disputando».

Modello e propositi

La conferma della Bulldog come modello unico è data anche dal fatto che è l'unica società nel vibonese a disputare il torneo sperimentale Under 13 Elite: «Quest'altro traguardo ci onora molto - prosegue Paolo Blandino - perché ci dà la possibilità di misurarci con le migliori realtà della nostra regione. Siamo ancora un po' distanti dalle altre realtà regionali, ma sono proprio queste partite che infondono consapevolezza e fanno capire ai bambini l'importanza degli allenamenti e il sacrificio del lavoro se si vuole colmare il gap con le altre».

Infine, ecco i propositi per il nuovo anno: «Sono sempre gli stessi, ovvero valorizzare tutti i nostri bambini e farli crescere, inoltre puntare a essere educatori e istruttori sempre migliori. L'obiettivo, in altre parole, è quello di portare avanti il nostro progetto perché la Categoria Under 13, il prossimo anno, erediterà il campionato che adesso sta disputando la Categoria Giovanissimi Under 14. Vogliamo essere presenti nei massimi campionati regionali».