Positivo il bilancio della Bulldog nel week end calcistico appena trascorso. Tre vittorie e un pareggio per le quattro squadre del settore giovanile nero arancio, impegnate nei rispettivi campionati Regionali ed Elite.

Vittoria per l'U14 Elite

Ottava vittoria su dieci gare disputate, nel girone di ritorno, per i più piccoli di casa Bulldog. Dopo le sette vittorie consecutive (record per una squadra vibonese in campionati Elite) e la sconfitta in casa della capolista Segato Rc di due venerdì fa, torna al successo tra le mura amiche l'U14 Elite e lo fa in uno scontro diretto contro l’ostica Kennedy CZ. Partita dominata per tutti i settanta minuti di gioco, con la squadra nero arancio scesa in campo con la giusta mentalità e determinazione e con la consapevolezza di produrre gioco. Tante le occasioni da rete create. Si è visto inoltre tanto gioco e tanta qualità in tutti i classe 2012 vibonesi scesi in campo e che hanno centrato appunto l’ottavo successo su dieci partite in questo girone di ritorno. Il prossimo impegno sarà tra tre settimane (dopo le festività Pasquali) in casa della Reggina.

Poker dell'U15 Regionale

Termina invece il campionato dell’U15 Regionale con una bella e convincente vittoria in casa , contro i pari età delle Pantere Nere di CZ. Terzo posto consolidato ma soprattutto un gruppo cresciuto, nonostante nelle ultime settimane un paio di elementi sono passati nella categoria superiore (U16 Elite) e altri nelle prossime settimane si andranno a unire per fare esperienza e alzare anche in qualità il gruppo della categoria maggiore.

Tornando alla partita di domenica, ancora una prova convincente che conferma l’ottimo lavoro portato avanti con passione e competenza dallo staff tecnico nero arancio composto da mister Callipo, mister Ambrosio (preparatore atletico) e mister Pino Messina (preparatore dei portieri). Il risultato di 4-1 conferma la bontà della prova dei Bulldoghini che con la partita di domenica hanno chiuso positivamente questa bella stagione.

Blitz esterno per l'U16 Elite

La vetrina della domenica però spetta all’U16 Elite. Battuta tra le mura amiche del Sant'Agata la capolista Reggina. Nessuno si aspettava una prova di carattere e determinazione in casa della capolista amaranto, che finora aveva vinto tutte le partite disputate sul proprio campo. Il gol della vittoria è arrivato a sette minuti dalla fine del tempo regolamentare di gioco, dopo aver lasciato tutto sul campo. Partita giocata e interpretata come doveva essere, difesa impenetrabile (terza del campionato) e ripartenze per impattare la rabbia della squadra amaranto che non è riuscita a trovare la via del gol anche grazie a tre ottimi interventi dell’estremo difensore nero arancio. Dall’altra parte anche il numero uno locale si è reso protagonista di due ottimi interventi tra i pali. Applausi finali del pubblico reggino ai ragazzi vibonesi. Tra tre settimane si torna in campo sempre in trasferta, questa volta in casa del Real Cosenza.

Pari per l'U17 Regionale

Termina con un pareggio il campionato della Bulldog Vibo U17. Dopo aver visto sfuggire la vittoria del campionato a causa di una penalizzazione, la squadra torna a far parlare di calcio. Nell’ultima di campionato sono stati ben sei i classe 2010 utilizzati da mister Cordiano. Partita che avrebbe potuto vedere la Bulldog uscire trionfante ma è pur vero che le Pantere Nere hanno dato tutto in campo e il risultato alla fine è giusto. Ora al lavoro per preparare al meglio la finale play off spareggio del girone C.