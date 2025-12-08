Buone prove per tutte le categorie impegnate. Pareggio per 1-1 tra l'Under 14 Elite e la Kennedy. Sospesa, sul parziale di 0-0, la sfida tra l'Under 17 Bulldog e l'Union Croton

Fine settimana calcisticamente positivo per la Bulldog Vibo che, al termine delle sfide nelle varie categorie, si porta a casa due vittorie e un pareggio, senza contare la gara sospesa: sette punti su nove dunque, ma andiamo con ordine.

Pareggia l'Under 14 Elite

Andando in ordine di categorie e di età, l'Under 14 Elite strappa un pareggio i casa della Kennedy. I nero-arancio-viola fanno 1-1 in una delle sfide più attese. Si può parlare però anche di due punti persi dal momento che le occasioni da gol non concretizzate sono state troppe. Poca cattiveria e poca precisione negli ultimi quindici metri, anche se la mole di gioco costruita, soprattutto nella prima frazione di gioco, è stata tanta. Bulldog in vantaggio nel primo tempo, raggiunta a metà della ripresa su un calcio di punizione non proprio pericoloso. Prossimo impegno tra le mura amiche del Marzano di Vibo Marina, contro la Reggina.

Vittoria esterna per l'under 15 regionale

L'Under 15 regionale torna con il sorriso e con i tre punti dalla trasferta in casa dell'Academy Crotone: secco 0-3. Mancava solo il risultato positivo a questi ragazzi per ritrovare la consapevolezza della loro forza. Gruppo, squadra e dimostrazione di unione e forza hanno riportato l’entusiasmo che mancava dal post derby. Risultato finale in quel di Crotone rotondo e meritato. Nella prossima sfida in casa, in casa la Bulldog ospiterà la Vigor Lamezia, sarà una partita in cui bisognerà dare continuità di risultato.

L'Under 16 Elite a valanga

Torna al successo anche la Under 16 Elite, dopo due sconfitte consecutive in cui i punti persi pesano un po' su una classifica comunque buona. In ogni caso i bulldoghini dilagano in casa della Vigor CZ, battendola con un tennistico 0-6. Anche qui il segnale dato dai ragazzi ha rispedito al mittente qualunque timido tentativo di disturbo: la dimostrazione di un gruppo unito che finalmente gioca a calcio sotto la guida di un ottimo trainer che finalmente ha dato un’identità di gioco ai ragazzi. E questo lo si è visto anche proprio nella partita in questione, non tanto per il risultato finale abbastanza netto, ma per il gioco espresso e la solidità con cui si sono costruite, senza mai subire l’avversario, tantissime occasioni da gol. Nota di merito per il secondo portiere della Bulldog subentrato dopo cinque minuti di gioco nella ripresa che si è fatto trovare pronto su un calcio di rigore concesso alla formazione di casa, ben battuto ma neutralizzato dal nostro estremo difensore.

Sospesa l'Under 17 Regionale

Sospesa al ventesimo del secondo tempo infine la partita tra Union Croton e Bulldog Under 17. Sul risultato di 0-0, l’arbitro dopo aver espulso due giocatori di casa e allontanato dal terreno di gioco anche il mister locale, ha inspiegabilmente sospeso la partita. Bisognerà attendere il referto arbitrale per capire l’esito della gara.