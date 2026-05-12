Oggi la quarta tappa con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza. Tra poco più di un mese un’altra gara ciclistica internazionale, dedicata ai futuri campioni, toccherà Vibo e Tropea

Grande festa oggi in Calabria per il ritorno, dopo ben quattro anni, del Giro d’Italia. Dopo aver salutato la Bulgaria, la carovana rosa è approdata a Catanzaro dove oggi parte la quarta tappa dell’edizione 2026 del Giro. Una frazione tutta calabrese, lunga 138 chilometri e con arrivo a Cosenza, che sta già richiamando migliaia di appassionati lungo le strade della regione.

Il ritorno della corsa rosa rappresenta non soltanto un grande evento sportivo, ma anche una straordinaria occasione di promozione territoriale, turistica ed economica. La provincia di Vibo Valentia dovrà ancora attendere, ma nel frattempo si prepara ad accogliere il Giro d’Italia Next Gen 2026, la più importante competizione ciclistica internazionale dedicata agli Under 23, che si terrà dal 14 al 21 giugno con partenza proprio dalla Calabria.

La presentazione ufficiale si è svolta alla Cittadella regionale alla presenza dei vertici di Rcs Sport, della Federazione ciclistica italiana e dei rappresentanti istituzionali della Regione Calabria. Nel dettaglio, il Giro Next Gen partirà da Reggio Calabria e toccherà direttamente il Vibonese con la prima tappa da Reggio Calabria a Vibo Valentia. La seconda frazione, invece, scatterà da Tropea per arrivare a Crotone, portando ancora una volta le immagini della Costa degli Dei e del territorio vibonese sotto i riflettori nazionali e internazionali. Successivamente la corsa proseguirà da Sibari verso la Basilicata per poi risalire il sud Italia fino all’Abruzzo.

«Abbiamo pensato di fare la ripartenza dall’Italia e anche di ideare qualcosa che potesse allungare la presenza del Giro d’Italia qui in Calabria – ha dichiarato l’amministratore delegato di Rcs Sport, Paolo Bellino –. C’è già il villaggio, la carovana, è una grandissima festa. Ieri sera abbiamo completato il trasferimento della carovana da Sofia con quattro charter, l’aeroporto di Lamezia Terme è stato impeccabile. Ritorneremo in Calabria con i giovani prospetti del futuro e quelli che pensiamo possano diventare grandi campioni».