Il nuovo club parteciperà al primo torneo federale puntando su aggregazione e rispetto reciproco: «Al centro ci sarà il campo come luogo di incontro, festa e condivisione»

Una nuova realtà calcistica si affaccia nel panorama sportivo locale di Sant’Onofrio. È l’Asd Atletico Sant’Onofrio, società fondata «con l’obiettivo di rilanciare entusiasmo e partecipazione attorno al calcio dilettantistico del territorio». Dalla prossima stagione sportiva la squadra prenderà parte al campionato di terza categoria, portando in campo un progetto che vuole andare oltre il risultato sportivo. Un percorso che inizierà dalla categoria di base, ma con l’ambizione di costruire nel tempo una realtà riconoscibile e radicata nella comunità.

Un progetto nato dalla passione per il calcio

Alla base dell’iniziativa c’è un gruppo di sportivi e appassionati che – si legge in una nota – è partito dall’idea «di creare un ambiente sano, competitivo e inclusivo, dove ogni giocatore possa esprimere al meglio il proprio potenziale, dentro e fuori dal campo».

Il debutto in terza categoria

La partecipazione al campionato di terza categoria rappresenta il punto di partenza di un percorso che la società definisce «ambizioso ma graduale, basato su programmazione, serietà e crescita costante». Non una corsa improvvisata, dunque, ma un progetto che intende muoversi per tappe, partendo dalle fondamenta del calcio dilettantistico.

L’obiettivo è costruire una squadra capace di competere, ma anche di incarnare un’identità precisa. Nella nota si parla infatti di un progetto fatto di «passione, valore e comunità», parole che sintetizzano la volontà di riportare il campo al centro della vita sportiva e sociale del territorio.

Il campo come luogo di incontro

La prospettiva è quella di rendere il campo sportivo «un luogo di incontro, festa e condivisione», capace di raccogliere attorno alla squadra non soltanto gli appassionati, ma l’intera comunità.

La nuova realtà calcistica rivendica così una dimensione sportiva e umana insieme: «L’Asd Atletico Sant’Onofrio non è solo una squadra di calcio: è un progetto sportivo e umano che vuole costruire qualcosa di duraturo nel tempo, partendo dalle basi più autentiche di questo sport».