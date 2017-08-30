Andata in scena al Castello Murat con ospiti importanti la presentazione ufficiale per il 2017-2018

Parte ufficialmente la stagione 2017-2018 della asd Real Pizzo, giunta al secondo anno di attività. La società napitina si è presentata alla cittadina con una serata organizzata tra le splendide mura del Castello Murat di Pizzo. Presenti oltre al sindaco Gianluca Callipo e Giorgia Andinolfi delegata allo sport, anche ospiti di un certo calibro come Gregorio Mauro, ex calciatore di serie A, attuale talent scout della Juventus per Calabria e Sicilia. Mario Siviglia, talent scout Futsal area Sud Italia.

La società capitanata dal presidente Francesco Santacroce, si avvale un ottimo staff. Un vero e proprio gruppo di collaboratori che insieme proveranno a raggiungere altri importanti obiettivi. Sabina Crea, nel ruolo di vicepresidente, Iosella Caridà alla segreteria, Giovanni Carchedi dirigente e Franco Di Iorgi direttore sportivo.

Sarà una stagione ricca e impegnativa per il Real Pizzo. Oltre a tutti i campionati di calcio a 11 con le categorie di scuola calcio dai Primi calci e Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi, due le importanti novità: una prima squadra di calcio a 11 nella Terza categoria e una prima squadra di calcio a 5 che parteciperà al campionato di Serie D. Questa la vera svolta. Portare il futsal anche a Pizzo. A guidare la squadra sarà Carmelo Evoli giocatore di calcio A 5 che ha militato in diversi campionati fino alla serie A. Dunque, è tutto pronto. Manca solo il fischio di inizio.