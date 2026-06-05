Il nuovo direttore sportivo è stato annunciato qualche settimana fa, ma ha già messo a segno colpi importanti: «La società vuole fare bene e lo sta dimostrando sul mercato»

Sta nascendo un Nuova Ada senza dubbio ambizioso e stuzzicante in vista del prossimo campionato di Prima Categoria (girone C). Dopo una stagione dove, purtroppo, non sono arrivati gli obiettivi prefissati, si lavora per costruire una rosa che nel prossimo anno sia protagonista.

Lopreiato, nuova avventura

E la dirigenza vibonese, in realtà, ha già iniziato la sua opera di rimodellamento risultando essere non solo tra le più attive sul mercato nella provincia di Vibo, ma anche rispetto alle avversarie del proprio girone.

Subito dopo la fine del campionato è innanzitutto arrivata l'ufficialità dell'ingaggio del direttore sportivo Gregorio Lopreiato che si è immediatamente messo in moto per la costruzione dell'organico. E i primi botti di mercato li ha già messi a segno come dimostrano i vari Germolè, Gonzales, Gabriele Macrì, Saverio Laria e Turcaloro, senza dimenticare la trattativa in fase avanzata con il terzino Marco Valente. Lo stesso ds ex Spilinga si è espresso così: «Diciamo che l'interessa si era palesato già dallo scorso anno ma poi, per altri problemi, non si è potuto concretizzare. A parte questo, però, siamo sempre stati in contatti vista anche l'amicizia che mi lega con molti esponenti di questa società».

Un ruolo da protagonista

Gli obiettivi futuri di certo non sono di secondo piano: «Vogliono fare bene e si sta vedendo con l'organizzazione e con i colpi di mercato. Stiamo cercando di fare una squadra competitiva, anche se vincere non è mai facile. La società comunque ha messo a disposizione tutto ciò che ho chiesto».

Lopreiato si sta confrontando dunque con mister Diego Surace che conosce molto bene: «Con lui mi trovo benissimo, anche perché ci conosciamo molto bene e da anni. Ciò ha reso ancora più facile l'ambientamento e gli step per operare. Come detto, poi, da parte della società la fiducia era palesata già dallo scorso anno. Per la rosa che stiamo costruendo, possiamo dire di voler puntare ai vertici ma, ripeto, non è mai facile vincere e soprattutto bisognerà tenere conto degli avversari. Il prossimo anno ci saranno squadre come Mileto, Pizzo, Spilinga, Real Montepaone, Guardavalle e altre. Noi però diremo la nostra».