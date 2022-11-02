La manifestazione si è svolta al club Boys Marinate ed ha registrato la partecipazione di 26 giocatori

La “padel mania” contagia anche il Vibonese. E allora via anche ai tornei, uno dei quali si è appena disputato a Vibo Marina, organizzato dal club Boys Marinate presieduto da Piero Sorrentino. Sono stati 26 i giocatori a darsi battaglia in occasione del 1° torneo di padel che rientra nel circuito dei campionati italiani Tpra 2023. Ad imporsi il tandem formato da Francesco Caloiero e Domenico Valerioti, che battono ai quarti la coppia Dotro/Caccamo e in semifinale la coppia Caridà/Attisani. Una volta in finale ecco il successo di Caloiero e Valerioti per 6-4/6-1 contro Boragina e Lodori.



Si è trattato di un evento fortemente voluto dal presidente Piero Sorrentino, coadiuvato da Umberto Franza, fiduciario regionale Fitp/Tpra tennis e padel. Sorrentino si è detto «enormemente soddisfatto della riuscita» ed ha già annunciato di voler a breve svolgere un 2° torneo con ancora più coppie con due categorie diverse, Entry Level ed Expert Level, per coinvolgere ancora più giocatori, oltre alle categorie misto e femminile.

«Siamo contenti – queste le parole di Caloiero e Valerioti – di aver vinto la prima competizione ufficiale di padel svoltasi nella nostra città. Ma soprattutto, siamo felicissimi che a Vibo sia arrivato finalmente il padel! Anche a Vibo centro sono sorti due nuovi campi, questo sta favorendo la crescita di un movimento di persone che si avvicinano a questo sport, che è diventato un fenomeno nazionale. Siamo in ritardo rispetto ad altre realtà, anche calabresi, ma meglio tardi che mai».

Per quanto riguarda la competizione sportiva «la vittoria testimonia una crescita costante e continua sia come coppia che individualmente. Giochiamo insieme da circa un mese, ma sin da subito si è creato tra noi una certa empatia, che è alla base in un gioco come questo, essendo uno sport di squadra». Ed infine: «Complimenti ai nostri avversari che si sono confrontati con sportività, ma anche a tutte le coppie che hanno partecipato al torneo favorendo la buona riuscita della manifestazione».