Non c'è stata sconfitta più dolce per l'Asd Francavilla Under 17 che, nell'ultima giornata del campionato di categoria, perde 3-1 a Sambiase contro la Polisportiva Lamezia ma conquista ugualmente la matematica salvezza che tinge di storia gli annali di questo settore giovanile che era al debutto assoluto nel campionato Regionale.

I protagonisti dell'impresa

Immensa la soddisfazione del tecnico Pino Pungitore: «I nostri ragazzi hanno centrato una salvezza meritata, frutto di un lavoro iniziato il 24 agosto e portato avanti con una grinta fuori dal comune. Non è stato un percorso facile, poiché abbiamo sfidato realtà di grandi città e settori giovanili blasonati ma il gruppo ha risposto colpo su colpo, partita dopo partita. Inoltre i ragazzi sono cresciuti tecnicamente e tatticamente, diventando un blocco unito capace di rendere il campo di casa un vero fortino».

I protagonisti dell'impresa

Insomma, un'impresa che rimarrà indelebile nella storia di questo club poiché, come detto, era la prima volta in assoluto che partecipava a questo tipo di campionato. Proprio per questo mister Pungitore non dimentica nessuno: «Un applauso a chi ha lottato su ogni pallone: dai riflessi del giovanissimo portiere Daniel De Sibio (2010) alla muraglia difensiva con Monterosso, Serratore B., Davide Aracri e il capitano Dario De Nisi. A centrocampo e in attacco i numeri parlano chiaro, con il capocannoniere Federico Torchia (9 gol) e poi Nicola De Sibio (7 gol), Vincenzo Bova (3 gol), gli esterni Staropoli, Muzzi (1 gol) e Bretti (6 gol), fino al centravanti Stefano Aracri (6 gol) e ai giovanissimi Mastrandrea (3 gol) e Anello (1 gol), entrambi classe 2010 e autori di reti decisive».

E ancora: «Un grazie immenso anche a tutti i 2010 e 2011 che hanno dato man forte: Lorè, Galati, Dastoli, Rondinelli, De Sibio F., Ramadam, i portieri Mazzotta G. e Serratore F., e i 2011 Mazzotta M., Bilotta, Mazzotta T. e Fiumara. Tutti fondamentali. Un ringraziamento speciale al patron Pasquale Mazzotta, sempre presente, ai dirigenti e ai tantissimi genitori che ci hanno seguito ovunque con passione».