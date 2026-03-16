Il week end dedicato al campionato Under 17 regionale metteva in calendario il derby tra Francavilla Angitola e Vigor Lamezia. I giovani vibonesi che alla fine riescono a tenere testa alla blasonata compagine biancoverde e prendersi un punto, frutto dell'1-1 maturato nell'arco dei novanta minuti.

La partita

Sicuramente un risultato che premia il carattere dei ragazzi di mister Pino Pungitore, con quest'ultimo costretto anche a ridisegnare l'assetto tecnico-tattico della squadra a causa di alcune assenze . Nonostante ciò il gruppo ha dimostrato di saper soffrire e reagire nelle fasi di difficoltà.

La gara si mette subito in salita poiché, dopo venti minuti, gli ospiti trovano il vantaggio. Il Francavilla però non si scompone, crea ma spreca e va all'intervallo sotto di un gol. Nella ripresa, i francavillesi rientrano in campo con un’altra marcia ma la sfortuna sembra accanirsi quando Nicola De Sibio si vede parare un calcio di rigore calciato benissimo.

La forza di non mollare mai però premia i ragazzi di Pungitore che, nel finale, acciuffano il pareggio con Federico Torchia che con un sinistro chirurgico regala un prezioso punto.

Si chiude così il campionato tra le mura amiche con un rullino di marcia da primato: 21 punti su 30 disponibili e un’unica sconfitta contro la capolista Real Cosenza. Ora l'ultimo sforzo, con la squadra del patron Pasquale Mazzotta che farà visita alla Polisportiva Lamezia, in quel di Sambiase. L'obiettivo è chiaro: difendere la posizione in classifica ed evitare i play-out. Al primo anno di regionale un piccolo paese si sta facendo valere con le grandi del calcio giovanile regionale.