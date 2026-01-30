Termina con il risultato di 2-1 in favore della Bulldog Vibo il derby di Vibo Valentia. Nel pomeriggio di mercoledì, infatti, si è recuperata la prima giornata di ritorno del girone C U17 Regionale. La Bulldog con questa vittoria si avvicina nuovamente al secondo posto, che dista soltanto una lunghezza, anche se la Union Kroton ha una gara in meno.

La partita

È stata una partita caratterizzata da ritmi un po' più alti nella prima frazione di gioco, che si è chiusa con lo scarto minimo di vantaggio per i ragazzi neroarancio (gol di Castagna) che durante la prima frazione hanno però sciupato tre palle gol. Nella ripresa la Bulldog ha subito raddoppiato dopo appena un minuto di gioco, grazie a Chiarello che concretizza un calcio d'angolo. Poi almeno due occasioni da gol sprecate davanti la porta e sull'unico tiro indirizzato tra i pali difesi dall'estremo difensore neroarancio, la Vibonese ha accorciato le distanze, sfruttando un'indecisione del portiere che non ha ben ribattuto un calcio piazzato abbastanza innocuo permettendo all'avversario di insaccare la palla a porta sguarnita. Poi un altro paio di buone occasioni per la Bulldog Vibo di arrotondare il risultato, che non è cambiato fino al triplice fischio dell'arbitro. Festa nello spogliatoio ospite (per l'occasione giocava fuori casa la Bulldog) a fine partita e subito concentrazione che si sposta alla partita di sabato prossimo in casa, per continuare a scalare la classifica, contro la formazione del C.S.P.R. 94.