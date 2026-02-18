Il Capo Vaticano cammina a piccoli passi verso la salvezza, con i neroverdi che stanno disputando un buon girone di ritorno come affermano gli undici punti racimolati nelle prime sei uscite del 2026. Il primo stop è arrivato domenica, seppur contro il lanciatissimo Gioiosa Ionica.

Parla Macrì

Insomma, una salvezza a buon punto ma non ancora raggiunta e sul momento dei ricadesi ne ha parlato il difensore Gabriele Macrì: «Prima di domenica venivamo da tre vittorie consecutive, ma c'è da dire che di fronte avevamo una corazzata come il Gioiosa Ionica e, di fatti, dopo venti minuti eravamo già sotto di tre reti poiché abbiamo concesso troppo a una squadra come quella biancorossa che è la più forte e dovrebbe vincere il campionato».

Una squadra totalmente rinnovata nel mercato invernale: «Io sono arrivato a dicembre e ho trovato una squadra rimaneggiata, poiché molti erano andati via e sono stati sostituiti da quattro o cinque elementi della zona che hanno cercato di ricompattare il gruppo. Anche mister Mangiapane è stato bravo a tirare il meglio di noi, dobbiamo però fare più punti possibili perché la classifica ancora non sorride».

Partita fondamentale

Un Capo Vaticano che fatica a segnare in trasferta, con soli nove centri all'attivo: «I punti si fanno con i gol - continua il trentaduenne - e stiamo cercando di migliorare anche questo aspetto, perché adesso contano maggiormente i punti».

Insomma segnare per vincere e, a tal proposito, all'orizzonte c'è una sfida delicata contro la Bovalinese e di questo Macrì ne è consapevole: «Domenica sarà la partita più importante della stagione, perché se vinciamo andiamo a quota 28 punti e poi potremo andare a Melito con un altro tipo di morale e con meno pressione. A mio avviso questo match vale il 70% del nostro cammino».