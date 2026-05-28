Ancora novanta minuti per provare a scrivere la storia e chiudere nel migliore dei modi una stagione già straordinaria. Il Catanzaro è partito alla volta di Monza, dove domani sera affronterà il ritorno della finale play off per la Serie A. I giallorossi dovranno ribaltare il pesante 2-0 maturato al “Ceravolo”, un risultato che rende la missione complicata ma non impossibile.

In casa giallorossa c’è consapevolezza delle difficoltà, ma anche la convinzione di potersi ancora giocare le proprie carte. A ribadirlo è stato il tecnico Alberto Aquilani, intervenuto alla vigilia della sfida dell’“U-Power Stadium”.

«Chiaro che un po’ di amarezza c’è per come è andata la partita di domenica scorsa – afferma mister Aquilani – ma non è tempo di guardarsi indietro, non è tempo di andare a vedere quello che è stato, ma occorre focalizzarsi subito sulla nuova gara, perché adesso avremo un’altra possibilità. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi».

Tornando sulla gara d’andata, il tecnico non nasconde il rammarico per un risultato ritenuto troppo severo rispetto a quanto visto in campo.

«Per quello che si è visto in campo – prosegue il tecnico giallorosso – non meritavamo sicuramente un passivo così ampio. Credo ci sia mancato un po’ di cinismo e quando affronti queste squadre, poi lo paghi, perché hanno delle qualità che, in qualsiasi momento, possono far male».

Per conquistare la promozione servirà una vera impresa sul campo del Monza, ma il Catanzaro vuole giocarsi fino in fondo le proprie possibilità.

«Noi siamo consapevoli del calcio che proponiamo e di tutti i sacrifici e i meriti che ci hanno portato a giocarci questa partita. Sappiamo che siamo una squadra forte e di avere le armi per provarci. A questo punto non abbiamo nulla da perdere e cercheremo di fare una grande partita, senza snaturare il nostro modo di giocare, quello che ci ha portati fin qui grazie alla condivisione, da parte di tutti, di una stessa idea di calcio».

Nel corso della settimana il gruppo ha lavorato soprattutto per recuperare energie fisiche e mentali dopo la sfida del “Ceravolo”.

«Le energie sono importanti ma, ora, contano fino a un certo punto: conta molto di più la testa. Quindi è fondamentale l’atteggiamento con cui scendi in campo. A prescindere dalle scelte e dalle formazioni, è giusto approcciare la partita nel modo giusto. Noi non ci dobbiamo snaturare perché siamo una squadra che con le nostre idee e con le nostre forze cercherà di fare la partita come sempre, cercando di segnare gol. Ovvio che dovremo stare molto attenti anche a non prenderlo, quindi servirà una partita seria e lucida».

A sostenere i giallorossi, ancora una volta, ci sarà anche il calore del popolo catanzarese, pronto a seguire la squadra anche in trasferta.

«La gente ci ha sempre accompagnato in maniera costante, la nostra forza è anche quella di essere sempre stati un unico “blocco”: noi e tifosi. Noi inseguiamo un sogno e lo inseguono anche loro. Quindi è ovvio che, su questo possono essere certi, cercheremo di dare tutto quello che possiamo».