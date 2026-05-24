Un nutrito gruppo di sostenitori ha atteso la squadra nel quartiere Lido prima della partenza verso il Ceravolo per il primo atto della sfida che vale la Serie A

Cresce l’attesa e sale l’euforia in casa giallorossa a poche ore dalla finale d’andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, in programma alle 20 allo stadio Ceravolo. Un gruppo di tifosi si è radunato davanti all’hotel nel quartiere Lido che ospita il Catanzaro per attendere l’uscita dei calciatori, pronti a raggiungere lo stadio Ceravolo per il primo atto della sfida che vale una fetta di Serie A.

Applausi, cori e incitamenti hanno accompagnato la partenza della squadra, segnale di un entusiasmo ormai contagioso che da giorni avvolge la città.

L’atmosfera, intanto, si fa sempre più calda anche attorno al Ceravolo, che questa sera si presenterà con il colpo d’occhio delle grandi occasioni: sono previste oltre 13mila presenze sugli spalti per spingere Iemmello e compagni nella sfida contro il Monza.

Dal capoluogo brianzolo arriveranno 119 tifosi biancorossi per una finale che si preannuncia intensa e combattuta. Catanzaro sogna, la città risponde presente.