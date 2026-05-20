A San Costantino Calabro si rinnova l'iniziativa “ Bimbimbici - Pedaliamo il futuro ”, manifestazione nazionale organizzata annualmente dalla locale associazione “ Bicinsieme - Paesaggi in Movimento ” presieduta da Raffaele Mancuso.

La rassegna, giunta alla decima edizione , viene promossa anche quest'anno con il duplice obiettivo di incentivare nei più piccoli l'uso della bicicletta e di far loro trascorrere una piacevole mattinata all'insegna della pratica dello sport e della sana aggregazione sociale .

L’iniziativa

L'appuntamento per decine di bambini e per interi nuclei familiari, provenienti anche dai comuni limitrofi , è in questo caso per domenica 24 maggio , a partire dalle 8.30, nei pressi del parco giochi di viale Enotrio Pugliese.