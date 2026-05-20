L'evento promosso da “Bicinsieme - Paesaggi in movimento” è in programma il 24 maggio. Attesa la presenza di decine di bimbi provenienti anche da altri comuni
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
A San Costantino Calabro si rinnova l'iniziativa “Bimbimbici - Pedaliamo il futuro”, manifestazione nazionale organizzata annualmente dalla locale associazione “Bicinsieme - Paesaggi in Movimento” presieduta da Raffaele Mancuso.
La rassegna, giunta alla decima edizione, viene promossa anche quest'anno con il duplice obiettivo di incentivare nei più piccoli l'uso della bicicletta e di far loro trascorrere una piacevole mattinata all'insegna della pratica dello sport e della sana aggregazione sociale.
L’iniziativa
L'appuntamento per decine di bambini e per interi nuclei familiari, provenienti anche dai comuni limitrofi, è in questo caso per domenica 24 maggio, a partire dalle 8.30, nei pressi del parco giochi di viale Enotrio Pugliese.
L'allegra carovana di ciclisti “in erba” si ritroverà nell'occasione a pedalare per le principali vie del paese e lungo un percorso naturalistico particolarmente suggestivo, che collega San Costantino Calabro alla vicina Nao, frazione del comune di Jonadi. A patrocinare “Bimbimbici - Pedaliamo il futuro” ci penseranno anche in questa decima edizione i Comuni di San Costantino Calabro e Jonadi e l'ente di promozione sportiva Asi (Associazioni sportive italiane). «Indice, tutto questo - sottolineano al riguardo i vertici dell'associazione organizzatrice “Bicinsieme - Paesaggi in Movimento” -, della vicinanza delle amministrazioni locali alle necessità dei più piccoli e del loro interesse alla cura del territorio in cui gli stessi bambini si ritrovano a vivere quotidianamente».