Si avvicina a grandi passi la prima edizione di “XC Falchi”, rassegna valida come quarta prova del circuito regionale "Calabria bike tour", proposto sotto l'egida del “Csi Calabria Ciclismo”. L’iniziativa in programma martedì 2 giugno alle 10 toccherà uno dei panorami più suggestivi del Tirreno: il comune di Pizzo Calabro. La sfida per i ciclisti fuoristrada si giocherà interamente in località “Croce di Pandoffa”, un vero e proprio balcone naturale, tra pini ed eucalipti, che domina la Costa degli Dei. Gli atleti, nello specifico, si misureranno su un tracciato ad anello “Tra polvere e mare”, completamente sterrato, di circa 3 km, con 120 metri di dislivello da ripetere 7 volte. Un percorso impegnativo che, tuttavia, incarna appieno la vera essenza del cross country, mix di adrenalina, fatica e bellezza paesaggistica pronto a concretizzarsi in uno scenario unico, caratterizzato dal contrasto cromatico tra il rosso della terra battuta e il blu del mare di Pizzo.

Organizzata con passione dall’“Asd Falchi Cycling”, la gara rappresenta, tra l’altro, un momento cruciale della stagione agonistica 2026, visto che potrebbe contribuire a rimescolare le carte dopo le prime tre tappe in cui le classifiche di categoria hanno cominciato a delinearsi. «La tappa di Pizzo - sottolinea il presidente dell’associazione sportiva organizzatrice, Alessandro La Bella - è molto esigente dal punto di vista fisico e richiede un ottimo fuori giri e capacità di recupero rapido. L'obiettivo è valorizzare il territorio attraverso lo sport d'élite. Correre a “Croce di Pandoffa” non significherà solo competere, ma anche immergersi in un contesto naturalistico che solo la Calabria sa offrire. Qui - conclude - si ritroveranno biker provenienti di tutta la regione, consci del fatto che la caccia ai punti per la maglia di leader del Csi Calabria passa anche per le colline di Pizzo. Sarà una battaglia all'ultimo colpo di pedale, con la brezza marina a mitigare le loro fatiche». Le iscrizioni alla gara possono essere effettuate su speedpass.it