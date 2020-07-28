A carico della società la manutenzione ordinaria dell’impianto, compreso il manto erboso, gli impianti di illuminazione e l’assistenza alle autorità nel corso delle partite

Siglata la nuova convenzione per la stagione sportiva 2020/2021 per la concessione in uso dello stadio comunale “Luigi Razza” di Vibo Valentia. La nuova convezione disciplina i rapporti intercorrenti tra il Comune di Vibo Valentia e la S.S. Vibonese.

La concessione ha per oggetto il campo di gioco principale in erba, le tribune, le gradinate, la centrale di comando torri faro, i locali (compresi gli spogliatoi) e tutti i servizi accessori riconosciuti dal Comune necessari, e comunque utili, per lo svolgimento delle gare.

La società concessionaria si obbliga a provvedere a proprio carico e spese all’alimentazione delle torri faro nonché all’accensione dell’impianto ogni qualvolta si renderà necessario. Inoltre, si obbliga a provvedere a proprio carico e spese alla manutenzione ordinaria dell’impianto, al servizio di monitoraggio ed assistenza autorità di pubblica sicurezza, alla configurazione e assistenza controllo accessi, all’installazione e configurazione del sistema di controllo accessi a norma Siae. È a carico della società la manutenzione ordinaria dell’impianto, compreso il manto erboso e gli impianti di illuminazione e al servizio di monitoraggio ed assistenza delle autorità durante le gare.



Le spese relative alle utenze (energia elettrica, gas e acquedotto) sono a carico della società, la quale potrà eseguire in ogni tempo lavori di carattere straordinario ed urgente che si dovessero rendere necessari dandone semplice preavviso di venti giorni alla concessionaria. Il sindaco, Maria Limardo, nell’esprimere la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto ricorda che nei mesi scorsi l’impianto era stato riscattato dal Comune a seguito del versamento dei canoni pregressi all’Agenzia del Territorio. Gli uffici sono allo studio per la stipula di una convenzione di durata decennale. Il sindaco formula i migliori in bocca al lupo alla squadra per la nuova stagione che si augura possa raggiungere nuovi e più ambiziosi traguardi.