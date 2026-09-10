Le due società del territorio dicono addio alla vigilia del primo turno. Il Comitato regionale corre ai ripari e ripesca Fiumefreddo e Fuscaldo per completare il tabellone

C'era grande attesa per il fine settimana alle porte, che segnerà il via non solo dei campionati di Eccellenza e Promozione, ma anche della Coppa Calabria, la manifestazione riservata ai club di Prima Categoria. Tuttavia, per il calcio vibonese la vigilia del torneo si tinge di amaro e senza due rappresentanti.

Il forfait di Tropea e Mileto

A fare rumore alla vigilia del primo turno (in programma questa domenica con le gare di andata e il ritorno fissato per il 20 settembre) sono le rinunce ufficiali di Tropea e Mileto. Le due compagini vibonesi hanno deciso di non prendere parte alla competizione, costringendo il Consiglio Direttivo del CR Calabria a ridisegnare all'ultimo momento il tabellone di partenza.

Un passo indietro che priva il territorio di due protagoniste attese e che altera la mappa geografica del torneo iniziale.

Ripescaggi e quadro delle partecipanti

Per colmare i vuoti lasciati da Tropea e Mileto, il Comitato Regionale è dovuto correre ai ripari ammettendo nell'organico Fiumefreddo e Fuscaldo, società cosentine che figuravano tra le prioritarie non aventi diritto.

Le due subentrate vanno così a completare il lotto delle partecipanti al fianco di Cutro, Aurora Reggio Gallina, Rizziconi, Real Trebisacce, Atletico San Lucido, Luzzese, Caraffa, Rombiolese, Melicucco, Cirò Marina e Corigliano-Rossano.

Il calendario completo fino alla finale

Nonostante le defezioni nel Vibonese, la macchina organizzativa procede a pieno ritmo per definire la corsa al titolo attualmente detenuto dalla Soccer Montalto:

Primo Turno: Andata questa domenica; Ritorno il 20 settembre.

Secondo Turno: Andata il 14 ottobre; Ritorno il 18 novembre.

Quarti di Finale: Andata il 16 dicembre; Ritorno il 13 gennaio 2027.

Semifinali: Andata il 17 febbraio 2027; Ritorno il 17 marzo 2027.

Finale: Mercoledì 14 aprile 2027, in campo neutro ancora da comunicare.