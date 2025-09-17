L'avvento della Coppa Calabria ha regalato subito il derby vibonese tra Nuova Ada e Pol. Spilinga. La competizione riservata solamente alle squadre militanti nel campionato di Prima Categoria, infatti, ha preso il via domenica scorsa con le gare di andata dei sedicesimi di finale e, nel prossimo week end, si svolgeranno le gare di ritorno che decreteranno di conseguenza le formazioni che accederanno agli ottavi di finale.

Lopreiato ci crede

Come detto, subito un derby vibonese. Il primo round se lo è aggiudicato il Nuova Ada: il club delle preserre adesso dovrà difendere il 2-0 in terra spilingese. Tutto è ancora aperto e di questo ne è consapevole anche Gregorio Lopreiato, direttore sportivo della Pol. Spilinga e, questa estate, per un momento vicino proprio all'accordo con il Nuova Ada: «Devo dire che non ci aspettavamo la sconfitta, ma bisogna anche dire che per noi è stata la prima partita della stagione, dal momento che prima d'ora non avevamo disputato neanche un'amichevole. Inoltre il Nuova Ada era ed è più avanti di noi, dal momento che ha iniziato la preparazione atletica quindici giorni prima. Noi siamo andati con molte assenze sul groppone come (tra gli altri) Femia, Rombolà, Pugliese e Maluccio. In ogni caso però ce la siamo giocata finché le gambe hanno retto, basti pensare che i due gol sono arrivati nel finale».

Nulla è ancora deciso, con lo stesso ds che non perde le speranze: «Domenica li attenderemo nel nostro stadio e proveremo a fare la rimonta. Ovviamente ci teniamo a fare bella figura nella competizione, nonostante gli acciaccati e i pesanti carichi di lavoro».

Nessuna favorita

Una sorta di antipasto in vista dell'inizio del campionato che prenderà il via nel week end del 27 e 28 settembre. Molti danno la compagine di mister Addesi tra le candidate ai vertici, ma Lopreiato non la pensa affatto così: «Secondo me no. Certo, abbiamo fatto un buon mercato ma anche le altre tre vibonesi sono competitive e il Nuova Ada lo ha dimostrato. Quest'anno il girone C è cambiato e non conosciamo ancora tutte le squadre, quindi non possiamo dare opinioni. Come detto, noi comunque teniamo a fare bella figura anche in campionato».