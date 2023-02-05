Il neo presidente della Provincia si congratula con giocatori, staff e patron della squadra per la vittoria di ieri sera al PalaMaiata

«I cittadini della provincia di Vibo Valentia e la Calabria tutta si sono svegliati, stamattina, con ancora negli occhi e nel cuore l’entusiasmante vittoria con la quale la Volley Tonno Callipo si è aggiudicata – tra le mura amiche, di un gremito e palpitante “PalaMaiata”, – la quarta Coppa Italia di Serie A2. Tale successo è per tutti quanti noi motivo di vanto ed orgoglio, poiché ispirato ad una sana passione agonistica, a valori di appartenenza e integrazione e, soprattutto, a quei fondamentali principi etici che sono alla base dello sport e della vita. In qualità di presidente della Provincia di Vibo Valentia e da amante dello sport esprimo, pertanto, le mie vive congratulazioni e il mio plauso al patron, Pippo Callipo, a tutta la compagine sociale, allo staff tecnico e ai giocatori, per aver scritto una bella pagina di storia sportiva del Vibonese». Lo scrive in una nota il neo presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina.

LEGGI ANCHE: Volley, Coppa Italia di Serie A2 alla Tonno Callipo

La Volley Tonno Callipo conquista la Coppa Italia, Limardo: «Orgogliosi e grati per questa splendida vittoria»