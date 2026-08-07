Sulla costa vibonese la grande tradizione del calcio estivo continua a regalare emozioni e spensieratezza. Procede verso la conclusione la fase a gironi della 65ª edizione della Coppa Olimpia, la competizione più longeva della Calabria e vero e proprio simbolo sportivo della città di Pizzo e dell'intera provincia. Un traguardo storico reso possibile dalla costante passione del presidente fondatore Matteo Betrò, da sempre in prima linea nell'organizzazione e nella cura di ogni dettaglio della manifestazione.

Nelle gare disputate nella giornata di giovedì, a prendersi la scena sono state le formazioni di Contrada Baracca e Cruci Pandoffa. Nonostante per entrambe le chance di un approdo in semifinale fossero già scarse alla vigilia, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, dando vita a uno scoppiettante 3-3 che ha divertito il pubblico presente.

Botta e risposta dal dischetto, poi il pareggio

Il match entra subito nel vivo grazie a un avvio dai ritmi elevati. A sbloccare l'equilibrio è Contrada Baracca, che conquista un calcio di rigore trasformato con freddezza da Antonino Moscato. La reazione di Cruci Pandoffa è però immediata: bastano appena un paio di minuti prima che l'arbitro indichi nuovamente il dischetto, consentendo a Gregorio Cugliari di ristabilire la parità.

Incassato il gol, Contrada Baracca riprende in mano il pallino del gioco e piazza l'allungo che sembra ipotecare il successo. Prima Mateo Alù firma il nuovo sorpasso, poi Francesco Mazzitelli cala il tris che porta il punteggio sul 3-1, dando l'impressione di poter gestire agevolmente il finale di gara.

La rimonta di Cruci Pandoffa nel finale

Quando i giochi sembravano ormai fatti, la partita si riaccende nell'ultimo quarto d'ora. Complici alcune disattenzioni difensive della retroguardia avversaria, Cruci Pandoffa trova la forza di reagire. È ancora Gregorio Cugliari, autore di una doppietta personale, ad accorciare le distanze, prima che Fabio Moscato firmi la rete del definitivo 3-3.

Un pareggio pirotecnico che incarna al meglio lo spirito della Coppa Olimpia: sano agonismo, gol a grappoli e tanta voglia di divertirsi nel segno della tradizione.

La situazione

GIRONE A: Mazzotta 4, Cendufundani 3, Baracca 2, Cruci 1

GIRONE B: Chjazza 6, Basulateju 6, Sambestianu 0, Marina 0