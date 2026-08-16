Lo storico torneo della Coppa Olimpia, la manifestazione calcistica più antica della Calabria giunta quest'anno alla sua 65esima edizione, ha finalmente le sue due regine. Saranno i team "Chjazza" e "Contrada Mazzotta" a contendersi il prestigioso trofeo nell'atto conclusivo in programma martedì 18 agosto sul manto erboso dello Stadio "Vincenzo Tucci" di Pizzo.

La partita

L'ultimo pass per la finale è stato strappato al termine di una semifinale al cardiopalma tra "Chjazza" e "Cendufundani". Un match teso, equilibrato e fortemente tattico, dove la paura di sbagliare ha prevalso sul gioco d'attacco. Con le difese blindate e pochissimi varchi concessi, i tempi regolamentari si sono chiusi a reti bianche sullo 0-0.

A decidere le sorti dell'incontro è stata così la lotteria dei calci di rigore. Dopo i primi quattro penalty trasformati con freddezza da entrambe le parti, la tensione è salita alle stelle con gli errori di Fiumara per "Chjazza" e di Galloro per "Cendufundani", trascinando la sfida ad oltranza. Nel momento decisivo, Lo Schiavo ha fallito la conclusione per il "Cendufundani", mentre Toscano dal dischetto non ha perdonato, spingendo "Chjazza" in finale ed erigendosi a eroe della serata.

I Dettagli della Finalissima

Evento: Finale della 65ª edizione della Coppa Olimpia

Scontro: Team "Chjazza" vs Team "Contrada Mazzotta"

Data: Martedì 18 agosto

Location: Stadio "Vincenzo Tucci", Pizzo (VV)

Tutto è pronto per l'ultimo capitolo di una tradizione sportiva che continua a infiammare l'estate calabrese.