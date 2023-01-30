Alla gara organizzata dal Centro sportivo educativo nazionale, brillanti piazzamenti dall’Under 5 all’Under 21 per gli atleti dei maestri Morena e Francesco Fortuna in collaborazione con la Palestra Mangone di Mileto

Il ritorno alla normalità, in tutti i sensi, dopo anni difficili e complicati, soprattutto a causa del covid. La Dance Academy F&M di Pizzo Calabro assieme alla Palestra Mangone di Mileto ha fatto ciò che le viene meglio, ciò che l'ha resa famosa un po' ovunque, ossia preparare nel miglior modo possibile i suoi allievi, farli esprimere al meglio, allenarli in un clima di serenità e di elevata professionalità e poi vederli vincere e/o comunque partecipare alle gare con la giusta tensione, ma soprattutto con il sorriso. La recente gara sportiva organizzata dallo Csen (Centro sportivo educativo nazionale) nelle persone del presidente regionale Luigi Papaleo e del presidente del Comitato provinciale di Vibo Valentia Rossana Grande, ha visto gli atleti dei maestri Morena e Francesco Fortuna esibirsi con leggiadria, tornando appunto alla normalità ed a quelle gare dietro le quali ci sono un'attenta e scrupolosa preparazione e tanta passione, oltre ad una riconosciuta competenza degli istruttori.

Al Trofeo New Hollywood Dance un mix di adrenalina, tensione, ansia, felicità, emozioni. Di tutto e di più, anche perché per molti è stata la prima esperienza ad una simile manifestazione. A gareggiare le categorie Under 5, Under 9, Under 11, Under 13 e Under 21. Per tutti il risultato finale è stato il podio, ma al di là del piazzamento conclusivo, ciò che più importava era tornare ad assaporare nuove emozioni.

Era essenziale ritrovarsi e ripartire da una certezza, rappresentata dalla Dance Academy, dai maestri Morena e Francesco Fortuna, dai validi collaboratori che li affiancano, dagli allievi che crescono e imparano, che vivono quelle belle tensioni che ti regala la competizione, che condividono comunque dei bei momenti, assieme ai propri genitori, sempre pronti a incoraggiarli ed a condividere il tutto con applausi e, magari, anche qualche lacrima di commozione.



Da parte di Morena e Francesco Fortuna innanzitutto un «sincero ringraziamento ai genitori per la fiducia che hanno nei nostri confronti». La Dance Academy negli anni ha parlato sempre e soprattutto con i fatti, rappresentati dai risultati straordinari in gara, ma anche dal modo in cui vengono seguiti e preparati i propri iscritti e dai numeri, relativi proprio alle iscrizioni, che ne fanno una certezza assoluta sul territorio.

Dai maestri quindi ecco un pensiero rivolto proprio alle allieve ed agli allievi: «Ci avete regalato davvero grandi emozioni. Siamo orgogliosi e fieri di voi, dal più piccolo al più grande tutti meravigliosi».

Ed ancora: «Un grazie speciale alla maestra Melissa Belsito che insieme a noi segue e cura con dedizione tutti gli allievi. Un grazie a Mimma Callà e Antonio Mangone proprietari della palestra Sport Center Club di Mileto, ormai in collaborazione da 16 anni, e alla nostra splendida mamma, di fondamentale aiuto».



Dopo aver finalmente rotto il ghiaccio, dopo aver ritrovato le sensazioni di un tempo e, per tanti altri, dopo aver vissuto la prima emozione, essendo come si diceva, alla prima esperienza «carichi al punto giusto, ci prepareremo per il campionato regionale, che si svolgerà a marzo».