Ha tredici anni, frequenta la terza classe dell’Istituto Comprensivo Statale “Garibaldi – Buccarelli” di Vibo Valentia, non è al suo primo successo agonistico ma questa volta il suo grande orgoglio ed il suo forte talento le hanno permesso di salire sul podio più alto della competizione col titolo di campionessa mondiale Under 14 di Danza Aerea International Champions Pole & Aerial -Csen 2025, svoltosi nell’affollato Cinecittà World, a Roma.

La straordinaria atleta si chiama Benedetta Capria e proviene dalla scuola di Danza Aerea Asd New Let’ Dance di Vibo Valentia, diretta dalla maestra Angelica Pelaggi.

L’alta competitività ha messo a dura prova la sua capacità proprio per la collaudata esperienza e bravura di tutte le altre concorrenti. Il suo meritato ed acclamato successo non è stato mai messo in discussione. La giovanissima atleta vibonese con la sua superba creatività, passione ed elevato spessore ha effettuato una formidabile prestazione. La “Danza aerea” è la pratica di uno sport che affascina tanto, ti dà tanto ma richiede spesso il massimo di energia non solo fisica. Piace perché unisce unisce la danza alla ginnastica artistica. È il perfetto mix di forza ed eleganza dove il corpo emerge nella sua forma più espressiva e spettacolare ed in questa direzione Benedetta Capria ha offerto un saggio artistico di notevole valore.

Figlia di Maria Rosa Altomonte e Giulio Capria, sin dall’infanzia ha avuto una forte predilezione e passione conquistando una serie di successi che oltre a darle grandi soddisfazioni le hanno permesso di far sue competizioni regionali, nazionali, internazionali e mondiali. Una escalation di affermazioni che le hanno permesso, altresì, di conquistare il massimo consenso dell’appassionato pubblico ma anche da organismi di Federazione che ne hanno sempre sostenuto il talento spettacolare oltre che sportivo e tecnico.

Un successo che dedica alla città di Vibo Valentia, ai suoi compagni di scuola, alla Dirigente Scolastica Domenica Cacciatore e a chi ha sempre creduto nelle sue capacità: nonna Iosella D’Agostino Altomonte.