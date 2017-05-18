I ragazzi potranno così partecipare ai Campionati italiani di categoria in programma a Rimini a luglio. Un'altra grande soddisfazione per la scuola di ballo “Asd Art dance”

Continuano a mietere successi la giovanissima coppia di ballo vibonese Antonio Dubrivnyy e Ilaria Coloca. I ragazzi, inseriti nel settore danze standard latine categoria 10/11 anni classe b2, hanno ottenuto il primo posto di Coppa Italia, svolta in Basilicata nel Palasport di Melfi.

Il loro brillante risultato ha così consentito di staccare il biglietto per i Campionati italiani assoluti, in programma a Rimini dal 9 al 23 luglio. La cittadina romagnola, infatti, come da tradizione, sarà fulcro dell’intensa quanto positiva competizione nazionale di categoria. Basti pensare che, nella passata edizione, i padiglioni di Rimini Fiera sono stati invasi da quasi 300 mila persone, con un incremento di presenze sbalorditivo, assicurato dagli oltre 30 mila atleti in gara nei Campionati Italiani di Categoria e dalle numerose competizioni internazionali in programma. Ma non solo. La giovane coppia si è anche aggiudicata la finale del programma “The coach leader di grandi talenti”, che si registrerà nei mesi estivi a Salsomaggiore Terme e verrà trasmessa sulla rete Mediaset La5 in autunno. Un progetto di spessore che vede impegnato in prima fila il cantante calabrese Gianni Testa, noto per l’appartenenza a svariati team Rai; per ultimo responsabile alle media relation Sanremo NewTalent winter 2017.

Ringraziati i maestri Gregorio Corello e Darya Suslova della scuola di ballo “Asd Art dance”, con sede nella struttura Asd gym of the king sita a Vena di Ionadi. Anche loro in questi giorni sono stati impegnati in competizioni internazionali nella città di Vancouver in Canada, riscuotendo un ottimo terzo posto (foto in basso).