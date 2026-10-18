Il 2-0 nello scontro diretto lancia la squadra reggina a quota 15, a una sola lunghezza dalla DB Rossoblù Luzzi che rallenta contro il Soriano (1-1). La sesta giornata regala anche il tris del Trebisacce alla Rossanese e la prima vittoria stagionale del Brancaleone

La sesta giornata del campionato di Eccellenza calabrese ridisegna gli equilibri nelle zone alte della classifica. La DB Rossoblù Luzzi rallenta dopo cinque vittorie consecutive, pareggiando 1-1 contro il Soriano Fabrizia, mentre la Deliese si prende la scena con il successo per 2-0 nello scontro diretto con la Paolana. A rendere ancora più particolare il pomeriggio è la rete del portiere reggino Licastro, protagonista di una giornata da copertina. La capolista conserva il primo posto con 16 punti, ma la Deliese sale a quota 15 e si porta a una sola lunghezza dalla vetta. Alle loro spalle, la Palmese raggiunge quota 11 insieme alla Pro Pellaro, mentre la Paolana resta ferma a 10.

La Deliese si prende la copertina. Non soltanto per una vittoria pesante contro una diretta concorrente, ma anche per la firma inattesa dell’estremo difensore Licastro. Il successo per 2-0, maturato con le reti di Romano e dello stesso Licastro, lancia un segnale forte al campionato: la squadra reggina c'è e vuole giocarsi le proprie carte nella corsa al vertice.

Frena invece la DB Rossoblù Luzzi, che non va oltre l'1-1 casalingo contro il Soriano Fabrizia. Dopo cinque successi consecutivi, la capolista interrompe la propria marcia vincente, ma mantiene la leadership. Per il Soriano un altro risultato positivo lontano da casa, utile a confermare la capacità di raccogliere punti anche in trasferta. Sorride il Trebisacce, che domina il derby ionico contro la Rossanese imponendosi per 3-0. Una gara indirizzata già al primo minuto dal gol di Jamanca, prima della doppietta di Leonori, a segno al 26' e al 35'. Per i giallorossi tre punti importanti, mentre la Rossanese è chiamata a reagire dopo una sconfitta netta che mette in discussione ancora una volta la panchina di Aloisi.

Arriva anche la prima vittoria stagionale del Brancaleone, che supera 1-0 il Sersale grazie a un'autorete di Comito al 27'. Un successo che permette alla squadra di muovere finalmente la classifica e che, allo stesso tempo, complica il cammino del Sersale, ancora alla ricerca di continuità.

Buone notizie anche per la Gioiosa Jonica, che festeggia nel migliore dei modi l'esordio di Crucitti. Il 2-1 sulla Reggio Ravagnese porta le firme di Sofra e Gonzales, con il gol di Martino che non basta agli ospiti per evitare la sconfitta. Un risultato prezioso per i padroni di casa e pesante per la Reggio Ravagnese, che resta nelle zone basse della graduatoria.

Colpo esterno della Palmese, che passa 1-0 sul campo dell'Isola Capo Rizzuto grazie alla rete di Etuss al 45'. Una vittoria che interrompe la serie positiva dei padroni di casa e consente ai neroverdi di agganciare la zona playoff, rilanciando le proprie ambizioni. Sorride anche la Virtus Rosarno, che supera 1-0 la Morrone. Decisiva la rete di Vita al 26', con il nuovo arrivato subito protagonista e capace di lasciare il segno al debutto con la nuova squadra. Termina invece 1-1 la sfida tra S. Nicola Chiaravalle Soverato e ADMO Pro Pellaro. Un punto per il nuovo corso del S. Nicola, che riparte da un pareggio contro una formazione che occupa le posizioni di vertice.