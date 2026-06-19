I giallorossi si preparano alla prossima stagione. Vetrò e Muller incarnano il vero attaccamento a questi colori, Grimaldi porta qualità e velocità

Continua senza sosta l'opera di rinnovi della Fulmine Sorianello che si sta preparando per affrontare il prossimo, e storico, campionato di Seconda Categoria dopo la promozione maturata nella passata stagione esattamente al primo anno dalla nascita del club, a evidenziare la grande ambizione societaria e territoriale.

Altri tre rinnovi

L'obiettivo della dirigenza ormai è chiaro: puntare sugli stessi uomini dello scorso anno e poi rinforzare dove c'è da rinforzare. A tal proposito, nelle ultime ore sono arrivate altre tre importanti conferme: Clarence Grimaldi, Gabriele Vetrò e Mario Muller.

Qualità e velocità innanzitutto nei piedi di Grimaldi che quest'anno, sulla corsia laterale, è stata una costante spina nel fianco per le difese avversarie. Provvidenziale, soprattutto, la sua abilità di creare superiorità numerica e mettere il pallone al centro dell'area. Proprio da questi presupposti sono nati diversi gol importanti.

Tanta qualità e tanto estro anche nei piedi di Vetrò, talentino del posto e per questo con un legame speciale per questa maglia. Grande abilità nel leggere il gioco e dettare i tempi, al centro del campo. Corre, crea spazi e vede quei passaggi e quelle geometrie che possono risultare preziose in determinati spezzoni di partite.

Infine un altro volto emblematico del territorio e di questa maglia, Muller. Arcigno difensore centrale, sempre presente nel corso degli anni quando si è trattato di difendere questi colori. Forza fisica, presenza e leadership fanno di lui uno dei pilastri del reparto difensivo.