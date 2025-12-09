Una clessidra che sembra essersi fermata, vincendo la lotta contro il tempo che passa, e che ha in Filippo Rascaglia il suo principale esponente: alla soglia dei 43 anni l'attaccante sembra ancora lontano dall'appendere gli scarpini al chiodo. Dedizione, perseveranza e mentalità hanno contribuito a formare una carriera così longeva ma soprattutto ricca di gol, ma andiamo con ordine.

Le parole di Rascaglia

Nuova avventura calcistica per il bomber di Nicotera che, nei giorni scorsi, ha formalizzato il suo trasferimento dall'Asd Mileto al San Ferdinando. Un ingaggio sicuramente di spessore per l'attacco della compagine biancorossa, poiché il blasone e l'incisività del centravanti non si discutono.

Ecco innanzitutto le sue prime parole in quello che è un ritorno in questa società, dopo la parentesi di due stagioni fa (nella stagione 2023/24): «Sono felice di rivestire nuovamente questa maglia, dopo due stagioni. Quell'anno è stato particolare poiché ricordo che lottammo per la salvezza, e grazie a un mio gol nei minuti finali contro il Mammola riuscimmo a salvarci. Spero quindi che il mio contributo sia nuovamente significativo per il bene della squadra e della società e che questa stagione sia foriera di successi personali e collettivi».

Tra gol e ritorno in campo

Approda dunque un volto già noto, chiamato a contribuire nuovamente all'obiettivo della salvezza e, da centravanti di razza, la mentalità è quella di volerlo fare da protagonista. Sicuramente i gol sa come si fanno, dal momento che in carriera ha superato la soglia dei 300, numero che richiama un famoso film che poco c'entra con lo sport, ma che ne incarna la tenacia e la personalità di uno come Rascaglia che in campo è sempre stato un Gladiatore. Già, nel calcio l'età è solamente un numero che può essere facilmente distrutto con la costanza, la fame di arrivare e la dedizione di scendere in campo come fosse la prima volta. Il bomber è già pronto all'esordio che potrebbe avvenire sabato, nella proibitiva trasferta in casa del Palizzi, seconda forza del torneo.