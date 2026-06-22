Doppio colpo del Capo Vaticano che continua a scuotere il mercato, più di altre squadre e a conferma che, nel prossimo campionato di Promozione B, vorrà ricoprire un ruolo da protagonista. Già al lavoro dunque il nuovo direttore sportivo, Mimmo Zampaglione che qualche squillo (anche interessante) lo ha dato.

Doppio colpo

La compagine neroverde piazza due importanti colpi: Rocco Spanò e Domenico Legato. Il primo è un difensore mancino reduce dalla vittoria del campionato di Promozione B con la maglia della Deliese dando anche un contributo importante come i tre gol seg nati e i ben quindici assist. Nella sua carriera, però, non bisogna dimenticare il triplete vinto con la Gioiese. Un difensore di qualità, dinamico e con spiccate attitudini offensive, pronto a dare il massimo con questa maglia.

L'altro colpo è appunto Legato, centrocampista tuttofare e mastino instancabile. Dopo una stagione da dominatore con la maglia del Taurianova con ben sette gol e addirittura diciotto assist, Legato è pronto a portare fuoco e polmoni d’acciaio nella mediana ricadese. Corsa senza fine, tecnica sopraffina e quella rabbia agonistica che lo porta a rincorrere ogni pallone come se fosse l’ultimo. Legato ha già vestito maglie importanti come: Vigor Lamezia, Gioiese, Palmese, Scalea, Deliese e appunto Taurianova.