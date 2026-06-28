Il calciomercato dilettantistico nella provincia vibonese è più attivo che mai. Le temperature estive non flettono, ma a far sgranare gli occhi agli appassionati sono soprattutto i movimenti di mercato delle compagini locali, pronte a dare battaglia nei rispettivi campionati con ambizioni rinnovate e colpi di spessore.

San Costantino: ecco il terzo squillo

La matricola San Costantino, fresca di promozione nel prossimo campionato di Prima Categoria, non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo di comparsa. La società giallorossa sta puntellando un'ossatura già solida con innesti mirati e di assoluto valore.

L'ultimo annuncio in ordine di tempo è un vero e proprio colpo da novanta: Giuseppe Simonetti. Identificato da tutti nell'hinterland vibonese come un instancabile "cavallo pazzo", Simonetti è il classico jolly totale che ogni allenatore vorrebbe in rosa, capace di ricoprire praticamente ogni ruolo sul rettangolo verde.

Le prime parole del fantasista: «Sono molto felice e onorato di giocare in questa grande squadra e ringrazio tantissimo chi mi ha fortemente voluto. Qui ritrovo tanti amici e l’aria giusta per mettermi in gioco. Il campionato è bello tosto ma noi lo saremo sicuramente di più. Dobbiamo sputare sangue e sudore per difendere questi colori, ovunque e tutti insieme. Mi auguro che metteremo tutto questo in atto con i fatti e non solo con le parole».

Comprensorio Vibonese: blindato Riggi

Scendendo di un gradino, in Seconda Categoria, il Comprensorio Vibonese risponde presente e continua a muoversi con estrema intelligenza strategica. Più che sulle novità, in questo caso il club rossoblù ha deciso di puntare forte sul senso di appartenenza e sulla continuità.

È ufficiale, infatti, il rinnovo per il quarto anno consecutivo di Andrea Riggi.

Una certezza storica: Riggi è uno dei pochissimi senatori presenti in rosa fin dal primo giorno di vita del club. Leader dentro e fuori dal campo: Una conferma che per la società significa blindare un giocatore disposto a farsi in quattro per la maglia e, al contempo, un punto di riferimento umano insostituibile all'interno dello spogliatoio. Il Comprensorio Vibonese riparte dalle proprie certezze per lanciare la sfida alla prossima stagione.