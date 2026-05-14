Tempo di feste e bilanci al triplice fischio di un'altra annata dilettantistica intensa e che non ha risparmiato sorprese. Sicuramente positivo il bilancio delle squadre vibonesi che tra Prima, Seconda e Terza Categoria ha portato al raggiungimento di ben cinque promozioni (Tropea e San Costantino dalla Seconda alla Prima Categoria e Fulmine Sorianello, Maierato e Pernocari dalla Terza alla Seconda Categoria).

I bomber vibonesi

Insomma, nonostante sia la più piccola provincia della Calabria, quella vibonese si fa valere sotto l'aspetto sportivo. Non solo traguardi collettivi ma anche singoli. Non sono mancati infatti i bomber in questa stagione, e tutti di origine vibonese. Ecco allora stilata una classifica di cannonieri esclusivamente vibonesi tra Prima, Seconda e Terza Categoria ma solo perché in Eccellenza e Promozione quest'anno non ce ne sono stati.

Quello più prolifico è risultato essere Michele Zaffino con ben 27 centri. Una mano d'aiuto vitale per la salvezza della Serrese in Terza Categoria e con una media straripante, di più di un gol a partita se si pensa che i match stagionali sono stati ventidue.

Al secondo posto si piazza Vivì Carchidi, il volto più esposto di una Fulmine Sorianello che ha dominato il campionato di Terza Categoria e riscrivendo la propria storia giallorossa, vincendolo. E sicuramente non sarebbe stato possibile senza le reti dello stesso Carchidi, il quale ha chiuso la stagione con 24 centri e dunque decisivo nel duello per la vetta con il Maierato.

Sul podio infine rientra Fabio Maluccio che, con le sue diciannove esultanze stagionali, ha cercato di trascinare lo Spilinga quantomeno a ridosso dei playoff. In ogni caso una certezza e una sicurezza, e chissà con qualche minuto in più cosa avrebbe potuto fare.

Appena fuori dal podio dei cannonieri tutti vibonesi c'è Francesco Germolè, fantasista del Comprensorio Vibonese. Per lui sedici centri che però, purtroppo, non sono bastati per centrare gli obiettivi della società rossoblù. Si ferma a quota quindici invece un eterno Ciardulli che, ogni anno, ha il potere di bloccare la clessidra del tempo e dell'età. Lui è tra i principali artefici del raggiungimento di un piazzamento playoff dello Sporting Piscopio.

La classifica marcatori vibonesi

Di seguito, la top ten dei marcatori vibonesi al termine di questa stagione:

27 Zaffino

24 Carchidi

19 Maluccio

16 Germolè

15 Ciardulli

13 Cannitello

12 Contartese

12 Furchì

12 Spina D.

10 Andreacchi