Dove c'è mister Giuseppe Barbieri si vince, o comunque si lotta per farlo. Una regola non scritta ma puntualmente verificatasi nell'ultimo decennio e, cosa ancora più rilevante, ogni singolo anno. La promozione al prossimo campionato di Prima Categoria conquistata sulla panchina dell'Asd Mileto (dove peraltro era arrivato a campionato in corso e a mercato di riparazione chiuso) è solo l'ultima pennellata di un capolavoro che si aggiunge ai precedenti e che rende, lo stesso Barbieri, tra i più vincenti del panorama vibonese e non solo.

Barbieri garanzia di vittoria

Un campionato, quello di Seconda Categoria (girone E) dove la compagine biancorossa ha sempre primeggiato. La vera svolta però è arrivata a gennaio, quando la dirigenza ha optato per il cambio in panchina chiamando appunto Barbieri che, di certo, non ha deluso le aspettative. Un'altra ciliegina a una carriera costellata di successi e a testimoniarlo sono i numeri, insindacabili giudici del terreno di gioco: vittoria playoff sulla panchina dello Spilinga nel campionato di Seconda Categoria, stagione 2014/15, dopo aver chiuso il campionato con la miglior difesa; nella stagione successiva vince la Supercoppa Provinciale sulla panchina del Tropea, all'epoca in Terza Categoria, concludendo con miglior attacco e miglior difesa; nella stagione 2016/17 vittoria dei playoff, in Seconda Categoria, sempre alla guida del Tropea con la miglior difesa.

L’egemonia con il Parghelia

Inizia poi l'egemonia sulla panchina del Parghelia dove rimane per sei stagioni, riempendo la bacheca neroverde: double nella stagione 2017/18 con la vittoria del campionato di Seconda Categoria e la Supercoppa Provinciale, dopo aver chiuso la regular season con miglio attacco e miglior difesa; nella stagione 2018/19 secondo posto in campionato e sconfitta, in finale playoff, contro lo Stilomonasterace; nella stagione successiva vittoria del campionato di Prima Categoria con il miglior attacco; nel 2020/21 campionato di Promozione sospeso per Covid; nella stagione 2021/22 finale playoff persa, nel campionato di Prima Categoria, contro la Vigor Lamezia; l'anno successivo arriva un'altra Supercoppa Provinciale (la terza della sua carriera) dopo aver vinto il campionato di Seconda Categoria con il Parghelia; nell'annata successiva, sempre con i neroverdi, finale playoff di Prima Categoria vinta contro il Pizzo che non porta però alla promozione a causa delle retrocessioni da categorie superiori. Lo scorso anno, infine, riesce nell'impresa di riportare il Pizzo nel campionato di Promozione dopo oltre sessant'anni di attesa.

Il bilancio di Barbieri

Insomma, nel successo dell'Asd Mileto c'è senza dubbio la sua firma. A tal proposito ecco le parole dello stesso tecnico: «Era senz'altro complicato, poiché non mi era mai capitato di subentrare a campionato inoltrato. Mi era capitato a Spilinga ma era ancora ottobre, con il mercato di riparazione da gestire, mentre qui sono arrivato a gennaio e a mercato chiuso». Nonostante questo i biancorossi hanno tenuto, fino alla beffa dell'ultima giornata contro Sport Palmi che è costato il salto diretto in categoria: «Contro lo Sport Palmi - continua - la sconfitta è stata meritata perché, all'interno dello spogliatoio, c'era qualche ragazzo che aveva dato per scontato il match. Inoltre il non essere abituati a lottare per vincere ha portato diversi giocatori ad abbassare l'attenzione, poi è subentrato anche il nervosismo».

Ora il futuro

Un successo da godere fino in fondo, poi bisognerà guardare al futuro che, per quel che riguarda Barbieri, è ancora prematura parlarne: «Ancora è presto, anche perché voglio parlare con la società e chiarire alcuni aspetti, su tutti la questione campo. Vedremo come si evolveranno le cose».